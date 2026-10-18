Садовник назвал главные ошибки при посадке озимого чеснока, которые лишат вас урожая

Садовник рассказал, что чеснок хорошо отзывается на органические удобрения, поэтому под перекопку вносят перепревший компост или перепревший навоз в норме 10 л на 1 кв.м. "Свежий навоз вносить нельзя", - подчеркнул Дмитрий Кастрицкий.
Он также рассказал, что, помимо органических удобрений, применяют и минеральные, например комплексные составы, содержащие азот, фосфор и калий. "Однако в осенний период азот усваиваться не будет, поэтому лучше выбирать удобрения с минимальным содержанием этого элемента. Например, подойдет специализированное осеннее удобрение, богатое калием и фосфором. Оно вносится в норме 50-60 г на 1 кв.м. Органические и минеральные компоненты равномерно распределяют по поверхности грядки, после чего проводят глубокую перекопку", - пояснил садовник.
Помимо этого, по словам Дмитрия Кастрицкого, чеснок формирует мощную, глубокую корневую систему. "Чтобы в течение сезона растению хватало питания для образования крупной головки, необходимо строго выдерживать схему посадки. Между рядами оставляют примерно 30 см, а между зубчиками в ряду - около 7-10 см. Для посадки отбирают только крупные головки чеснока, разделяя их на самые крупные, здоровые зубчики без каких-либо механических повреждений и признаков заболеваний. Далее приступают к посадке: высаживают зубчики на глубину примерно 5 см, а лучше 7 см, и засыпают почвой", - отметил он.
Садовник отметил, что многие огородники на зиму дополнительно мульчируют грядку ветками, листьями или различной огородной ботвой для утепления. "Однако чеснок - холодостойкая и морозостойкая культура, которая не боится зимних холодов, поэтому сверху грядки можно ничем не укрывать. Соблюдайте эти простые правила, и у вас вырастут крупные головки чеснока, которые будут храниться целый год", - разъяснил Дмитрий Кастрицкий.-0-
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