Роскошный аксессуар своими руками. Мастер-класс по изготовлению цветка из органзы

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рукодельница Ольга Бартош в мастер-классе на портале VIDEOBEL.BY
показывает, как сделать красивую и уникальную брошь своими руками.
Как из органзы сделать большую оригинальную брошь в виде цветка? Берем тарелку диаметром 18 см, обводим примерно две трети шаблона и вырезаем четыре лепестка, края запаиваем зажигалкой. Для больших лепестков, которых понадобится пять штук, используем тарелку диаметром 24 см.
Теперь сделаем серединку. Для нее нужны проволока 0,3 мм, бусины и различный бисер. Нанизываем самую крупную бусину и располагаем ее по центру. Фиксируем, проворачивая несколько раз. На эту проволоку надеваем бисеринки. Длина таких тычинок с нанизанными бусинами - примерно 4 см. Их делаем пять штук. А еще три - просто бусинки на проволоке длиной 2 см.
Собираем их вместе, три просто скручиваем, а те, что подлиннее, располагаем по кругу. Лепестки прошиваем по длинному краю, стягиваем нить, закрепляем - получается объемный воздушный лепесток. Четыре таких лепестка соединяем вокруг основания тычинок и сшиваем, фиксируя между собой. Проволоку с внутренней стороны скручиваем и заклеиваем фетром. Большие лепестки также прошиваем, но собираем все на одну нить, стягиваем и закрепляем. Получается большой цветок.
Основу для броши пришиваем к фетровому пятачку. А швы прячем под декоративным элементом. Склеиваем полученные части горячим клеем. Сначала большой цветок приклеиваем к основе, затем - маленький к большому. Готово!
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