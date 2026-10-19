Решает не страх, а желание. Блогер-паралимпиец рассказал о своей первой тренировке

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленькая личная победа и начало нового спортивного пути. О трудностях первой тренировки и необычном спортивном решении на портале VIDEOBEL.BY рассказал блогер, паралимпиец Андрей Бабинский
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Андрей Бабинский - профессиональный паралимпийский спортсмен, член национальной команды Республики Беларусь. В 19 лет из-за нелепой случайности парень оказался в инвалидном кресле, но встреча с тренером изменила его жизнь. Молодой человек стал заниматься легкой атлетикой. Его дисциплина - метание булавы.
Андрей рассказал, как впервые попробовал себя в этом виде спорта. "Казалось бы, что может быть сложного? Взял булаву, размахнулся и бросил. Но моя первая тренировка показала, насколько все может быть непросто. Мне было очень сложно даже правильно просто сидеть на стуле. Я не мог опираться на спинку, потому что постоянно боялся потерять равновесие и упасть", - вспоминает блогер.
Еще одной проблемой стала сама булава. Из-за травмы у Андрея не работают пальцы на руках, поэтому удержать спортивный снаряд оказалось сложной задачей. Вместе с тренером стали искать решение этой проблемы. И нашли. Для надежной фиксации булавы использовали специальный клей, который помогал удерживать снаряд на пальцах.
"И вот наступил момент первого броска. Я размахнулся - и булава полетела примерно на метров 20. Для кого-то это может показаться просто цифрой. А для меня эти 20 метров стали настоящей маленькой победой, потому что за этим броском стояли страх и желание доказать самому себе, что я действительно могу заниматься этим видом спорта", - рассказывает паралимпиец.
С тренировки Андрей уходил абсолютно счастливым, несмотря на то, что устал. Парень был переполнен эмоциями и понимал, что это только начало. "Ты можешь больше, просто поверь", - убежден спортсмен.
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