Рекордная корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури на Земле

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Солнце сформировалась гигантская - поперечным сечением около миллиона километров - корональная дыра. Этой ночью астрофизики прогнозируют жителям Земли сильную магнитную бурю. Об этом сообщает МИР24.



Корональные дыры - это области на Солнце с пониженной плотностью и температурой плазмы. Такие явления ускоряют солнечный ветер, а он воздействует на магнитосферу Земли. Сильные магнитные бури вызывают сбои электроники: навигационные системы начинают "подтормаживать" и выдавать погрешность, на коротких волнах ухудшается радиосвязь.



"Ожидается, что первый удар вызовет бури. Поскольку дыра большая, в течение 5-7 дней магнитное поле Земли в целом будет нестабильным", - сказал астрофизик, доктор физико-математических наук Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Сергей Богачев.



Что касается влияния на здоровье людей, к этой теории ученые относятся скептически. Тем не менее именно с магнитными бурями многие связывают головные боли, головокружение, скачки давления, учащенное сердцебиение, нарушения сна.-0-