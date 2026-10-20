Продал машину, чтобы выкупить редкие экземпляры: белорус собрал уникальную коллекцию утюгов

Минчанин Борис Васильев до сих пор помнит глухой стук качалки, сопровождавший его с самого детства. Бабушка наматывала домотканое полотно на валик и старательно разминала грубую ткань рубелем - рифленой деревянной плашкой с рукояткой. Сегодня в коллекции Бориса Анатольевича с десяток таких приспособлений из разных стран. Они хранятся в отдельном сундуке, ведь именно с этих скромных "досок" началась история глажения. Обладатель уникальной коллекции, насчитывающей более 1300 утюгов со всего мира, специально для "БД" провел экскурсию по своей выставке в музее "Лошицкая усадьба" и доказал: этот привычный бытовой предмет куда интереснее, чем кажется на первый взгляд.





Борис Анатольевич - человек глубоко увлеченный. Это выдает не только огонь в глазах при упоминании коллекции, но и стремительные движения рук. Он ловко достает с полок экспонаты, позволяя рассмотреть детали, полюбоваться формами и оценить инженерную мысль разных эпох.





Однажды страсть к коллекционированию зашла так далеко, что за два года влез в долги на семь тысяч долларов. Чтобы выкупить редкие экземпляры, пришлось даже продать машину. А ведь начиналось все совершенно безобидно.





Тогда Борис Васильев еще не планировал собирать утюги. Спиртовой "первенец" долгое время лишь украшал кухню. Вся энергия коллекционера была направлена на филателию: с десяти лет он собирал марки. Сегодня в его архиве - практически полная коллекция советских марок с 1918 года до распада СССР (более 6,5 тысячи штук!) и более двух тысяч марок и открыток с репродукциями Рубенса. С коллекцией своих "мини-картин" участвовал даже в международных выставках.





- А потом я привез утюг из командировки в Японию, - продолжает Борис Анатольевич, бережно поглаживая предмет, похожий на ковш с плоским дном. - Случайно наткнулся на антикварную лавку в старом сарайчике. Интуиция подсказала, что этот "ковшик" использовали для глажки. Оказалось, это традиционная японская жаровня XIX века.





Коллекционер поясняет: еще в XV веке до н. э. внутрь таких приспособлений засыпали раскаленные угли, песок или камни. Так жаровня стала одной из первых в мире моделей "горячего утюга". Правда, изначально ее использовали как орудие пытки, и лишь после падения династии Хань ею начали разглаживать не кожу, а одежду.





За примерами "холодных утюгов" Борису Анатольевичу далеко ходить не нужно. В большом сундуке у входа в музей хранится настоящее сокровище - деревянные "доски" из России и Беларуси. Это, пожалуй, самые близкие сердцу коллекционера экспонаты. Подобные приспособления - плоские или с зубчиками - до сих пор можно встретить в некоторых белорусских хатах.





Несмотря на внешнее сходство, двух одинаковых "досок" не найти. Каждую интересно рассматривать отдельно: вот простая модель с лаконичной ручкой, вот - с остатками богатой росписи, чудом уцелевшей за столетие, а рядом - экземпляр с замысловатой резьбой по всей лицевой стороне.





- Здесь символически изображены четыре стихии, - объясняет коллекционер. - Земля, вода, воздух и огонь. Причем огонь представлен солнцем, а воздух - небом. Это дает основание полагать, что предмет наделяли сакральным смыслом: он служил оберегом, защищающим дом от злых сил.





Борис Анатольевич берет в руки рубель - доску с характерными зубчиками. Отмечает, что в коллекции их немало и все они разные. Частота зубцов варьируется, ведь единых стандартов не существовало: каждый инструмент создавался мастером индивидуально под конкретную хозяйку, чтобы хоть немного облегчить ее тяжелый труд.

Рубель: почувствуй себя крестьянкой XIX века





В подтверждение своих слов Борис Васильев показывает инструмент для глажки, доставшийся ему от родственницы из деревни Татарка Могилевской области. Он ловко наматывает ткань на скалку, формируя плотную "скатку", а затем укладывает сверху рубель зубчатой стороной вниз. Прижав деревянный "утюг" обеими руками за рукоять и противоположный край, Борис Анатольевич начинает ритмично прокатывать его по ткани. Несмотря на хорошую физическую форму, видно, что процесс требует немалых усилий.





- Всего полчаса таких упражнений - и руки начинают гудеть, а спина ныть, - делится Борис Анатольевич. - А ведь у наших предков были большие семьи, и хранительницам очага приходилось "утюжить" часами.





Рубель оставался в обиходе белорусских деревень вплоть до конца XX века. И это при том, что состоятельные горожане еще с XVII столетия пользовались монолитными железными утюгами, которые нагревали в печи, а с XVIII века - угольными. Для знати из-за границы привозили настоящие произведения искусства: с инкрустацией медью или серебром, фарфоровыми вставками и резными ручками.





- Думаю, такие были в прачечных, например, у Радзивиллов, - рассказывает Борис Анатольевич, подводя нас к полкам с изящными экспонатами. - Посмотрите: здесь ручки в виде дельфинов, там - тонкие растительные орнаменты, а этот украшен вензелями. В комплекте шли специальные подставки - на них наносились те же узоры, литые детали, надписи, что и на сами утюги.





- Такие утюги сильно нагревались в печи, включая металлическую ручку, - поясняет Борис Васильев. - Хозяйкам приходилось использовать толстые прихватки, пока в середине XIX века миссис Поттс не запатентовала в Америке съемную деревянную ручку. Ее изобретение произвело фурор.





Борис Анатольевич снимает с полки компактный деревянный ящик и показывает редкий для наших краев экспонат - набор от миссис Поттс: подставку, съемную ручку и сменные подошвы. Пока одна подошва нагревалась в печи, другой гладили, а затем с помощью той же съемной ручки меняли их местами.





Продавались ли такие наборы в наших краях - вопрос открытый, но Васильев уверен в другом: деревянные рубели не сдавали позиций в селах до конца 1980-х. В коллекции Бориса Анатольевича есть такая "доска", выпущенная в 1987 году в Щучине. Грубые льняные ткани домашнего производства они разглаживали куда эффективнее, чем любой электрический утюг.





Впрочем, даже такие утюги были роскошью. В типичной белорусской деревне на несколько десятков домов в лучшем случае приходился один экземпляр - у самой зажиточной семьи. Им гордились, выставляя напоказ как символ достатка. Широкое распространение угольные утюги получили лишь в годы индустриализации СССР, а после Великой Отечественной войны их начали выпускать на белорусских предприятиях.





- Такие утюги выпускали в Минске, Могилеве, Лиде и Ганцевичах, - рассказывает Борис Васильев. - Утюги шли как побочная продукция, основной была другая: "Лидсельмаш" производил сельхозтехнику, Могилевский кроватный завод - мебель, а в Ганцевичах работали артели. Несмотря на это, например, в Могилеве в 1956 году было выпущено около 50 тысяч утюгов на углях.





Интересно, что хозяйки и коллекционеры ценили разные модели. Практичные женщины предпочитали лидские утюги из литого чугуна. Ганцевичские же делали из алюминия, который при нагреве мог оставлять на светлой ткани темные следы. В народе ходили две легенды о выборе такого "неудачного" материала: якобы утюги отливали из обшивки сбитых самолетов или же таким хитрым способом пытались экспортировать алюминий, запрещенный к вывозу в чистом виде. Борис Васильев признается: документальных подтверждений этим слухам нет, как и многого другого в истории белорусского утюга. Коллекционер надеется, что когда-нибудь пробелы заполнят архивные данные, но пока на многих заводах даже не подозревают, что их предшественники когда-то выпускали такую продукцию.

Лидский утюг больше ценился среди домохозяек





Сравнивая белорусские утюги с иностранными аналогами, Васильев отмечает их подчеркнутую скромность. Никаких вензелей, ковки или фарфоровых ручек - только дерево, металлическая защелка и вентиляционные отверстия. Единственное, что роднило их с зарубежными собратьями, - это форма и внушительный вес. Например, лидский утюг весил около трех килограммов. И это было оправдано: чтобы разгладить грубую домотканую ткань, требовались не только жар, но и солидная масса чугунной подошвы.





- Белорусские утюги были предельно утилитарными, - отмечает Борис Васильев, в прошлом инженер. - На них не было декора, потому что перед промышленностью БССР стояла задача обеспечить быт, а не украсить его.





Коллекционер напоминает: производство белорусских утюгов началось в 1946-1948 годах. В то время страна восстанавливалась из руин, об излишествах не могло быть речи. Главная задача стояла предельно просто: сделать утюг доступным каждому.





К слову, особенность у белорусских утюгов того периода действительно есть. Например, среди могилевских экземпляров много отличий. Их изготавливали кустарным способом в артели, которая лишь в 1956 году была преобразована в кроватный завод. Расположение защелок и другие детали зависели от того, какой именно мастер работал над изделием.





- О том, что это был ручной труд, знаю наверняка, - уверяет Борис Анатольевич. - У меня есть фотография: молодой мастер сидит, обрабатывает утюг, а вокруг на полках - сотни таких же готовых изделий.





Белорусские угольные утюги выпускали вплоть до начала 1970-х, так как электрификация в послевоенное время шла неравномерно. Позже Госплан СССР перераспределил номенклатуру товаров: производство массовых электроприборов закрепили за крупными заводами в других республиках, а белорусские предприятия перепрофилировали.





Борис Анатольевич убежден: утюг - это не только бытовой предмет, а зеркало эпохи, по которому можно проследить развитие технологий и моды. Не будь дизайнеров одежды, надобность в большинстве утюгов просто отпала бы, считает он.





В подтверждение своих слов коллекционер приглашает нас в зал, где собраны экзотические инструменты для глажки. Большинство из них предназначались не для дома, а для профессиональных мастерских. Здесь можно увидеть похожий на меч утюг - для галстуков; тонкий - для пышных воротников; приспособления для глажки перчаток, шляпок, манжет и даже полей цилиндров.





- По сути, именно индустрия моды подарила нам самые интересные экземпляры, - подытоживает Борис Анатольевич. - Например, газовые и газоструйные утюги. Они нагревались в разы быстрее обычных и могли работать бесперебойно долгое время. Как известно, время - деньги.

Индустрия моды подарила миру удивительные модели утюгов





Производство утюгов получило новый импульс в XIX веке, когда путешествия по всему миру стали массовым явлением. Так появилось целое направление - дорожные утюги. В их проектировании инженерная мысль могла разгуляться по-настоящему, ведь прибор должен быть максимально функциональным. В коллекции Бориса Васильева встречаются удивительные образцы: например, утюг, который служил еще и электроплиткой. На нем можно было запросто вскипятить воду, чтобы побриться, или приготовить нехитрый завтрак - сварить яйцо или кашу.





- Специально для этого в комплекте продавали небольшую кастрюльку, - уточняет Борис Анатольевич.





Он может рассказывать о своей коллекции часами. Бережно приподнимая стеклянную колбу над самым дорогим экспонатом - каменным утюгом, коллекционер отмечает, что найти такой предмет в продаже - большая удача. Потраченных на него сотен долларов он ничуть не жалеет. С не меньшим воодушевлением демонстрирует свой любимый утюг-"петух", изготовленный в 1900 году в мастерской Саввы Морозова специально для Парижской выставки. Эскиз для него нарисовала Наталья Поленова, жена великого русского живописца, сама талантливая художница.

Каменный утюг - самый дорогой в коллекции





Борис Анатольевич лукаво загадывает загадку: зачем утюгу-пароходу труба, да еще и вращающаяся? И, дождавшись безуспешных попыток отгадать, объясняет:





- Это одна из разновидностей угольных утюгов. Раньше такими приборами приходилось постоянно размахивать, чтобы через отверстия у основания к углям поступал воздух. Но, как вы сами убедились, они были очень тяжелыми. К тому же при размахивании из них мог выпасть уголь и прожечь ткань. Конструкцию изменили: утюгом-пароходом размахивать не нужно, приток воздуха организован иначе. А труба вращается для удобства левшей: они могли повернуть отвод дыма в сторону от своего лица.





Эти истории Борис Васильев с удовольствием рассказывает школьникам, которые приходят целыми классами поглазеть на необычные экспонаты. Он признается: экскурсию легко проводят и сотрудники музея, но ему самому важно поделиться знаниями о, казалось бы, привычных бытовых приборах. В этом есть почти детская радость - удивлять людей неожиданными фактами.





Огромная коллекция Бориса Васильева физически не может разместиться в одном музее, даже если он занимает две просторные комнаты на двух этажах. Поэтому часть экспонатов хранится в гродненском лямусе, в музейном комплексе "Дудутки". Более 150 утюгов он подарил минской СШ № 2, где открыт музей истории тканей и глажения. Еще около сотни утюгов ждут своего часа в квартире Васильева. Когда-нибудь он обязательно сделает их частью выставки, ведь каждый коллекционер мечтает, чтобы его детище увидели люди.





- Организовать выставку - непростая работа, - уточняет Борис Анатольевич.





Часть его коллекции уже объездила десяток городов и выставлялась в Коссовском, Несвижском и Мозырском замках. За каждым таким событием - колоссальный труд, не только организаторский, но и физический. Коллекционер сам договаривался о площадках, арендовал микроавтобус для перевозки и вручную упаковывал каждый экспонат в коробку. Вспоминает, что на это уходили дни. Долгие годы во всем Борису Анатольевичу помогала жена, но, к сожалению, в прошлом году его главной соратницы не стало. Вместе с ее уходом, признается он, потихоньку стал угасать и азарт к коллекционированию. Пожалуй, единственным экземпляром, который он по-прежнему мечтает найти, остался спиртовой вращающийся утюг, который выпускали американские производители. С его появлением коллекция, собравшая в себе горячий привет со всех континентов, наконец обретет всю свою полноту. Верю: придет время, когда она станет для потомков бесценным сокровищем.





| Елена Крылова, журнал "Беларуская думка"; фото Андрея Синявского, БЕЛТА.





- Первый утюг мы с женой купили случайно в конце 1990-х в Санкт-Петербурге, - вспоминает председатель правления Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров Борис Васильев. - Гуляли по Невскому проспекту, увидели пожилую женщину, которая продавала всякую всячину. Среди прочего лежал странный предмет с колбой. Оказалось - спиртовой утюг начала XX века. Мы купили его из любопытства, хотя даже не знали, как им пользоваться.- Конечно, называть жаровню утюгом можно лишь условно, - уточняет Борис Анатольевич. - Ведь еще в IV веке до н. э. в Древней Греции для плиссировки тканей использовали нагретые металлические прутья. В других странах в ход шли гладкие булыжники, кружки или бутылки с горячей водой. А до этого человечество и вовсе обходилось "холодным глажением": утюги из камня, стекла или дерева не нагревали - помятость ткани убирали за счет давления и других законов физики.- В этом прослеживаются национальные черты белорусов: практичность, внимательность к близким и уважение к чужому труду, - уверен собеседник. - Глажение в те времена по физической нагрузке было равносильно полноценной тренировке в современном спортзале!Рубель в деревнях стал своеобразным мерилом готовности девушки к семейной жизни. Деревянный инструмент часто служил подарком-проверкой от жениха: если невеста могла управиться с ним одной рукой - значит, готова к замужеству, если двумя - рановато. Впрочем, рубель был испытанием и для самого дарителя: чтобы не ударить в грязь лицом, женихи старались украсить обратную сторону "утюга" искусной резьбой. Так обычный хозяйственный предмет превращался в семейную реликвию, которую передавали из поколения в поколение.Вычурность дизайна была продиктована конкуренцией: в XIX веке европейские страны начали индустриализацию, производителей стало много. Поскольку конструкция утюга оставалась неизменной веками, привлечь покупателя можно было только оригинальным внешним видом. Впрочем, случались и технические прорывы, причем авторами изобретений часто становились женщины. Возможно, потому что именно им приходилось часами держать в руках раскаленные монолитные утюги, за которые было невозможно взяться без ожогов.В белорусских деревнях зарубежные новинки приживались с трудом. Местный рубель оказался куда привычнее заграничных диковинок, например спиртовых утюгов с горелкой и топливным бачком. Не снискали популярности и модели на жидком топливе: китовом жире, рапсовом масле, керосине или бензине. Единственными, кто нашел свое место в быту, стали угольные утюги и модели "с душой" - так называли чугунную болванку, которую раскаляли на огне и вкладывали внутрь корпуса. Поэтому, возможно, привычные нам выражения "вынуть душу", "согреть душу" или "душевное тепло" изначально имели сугубо практический смысл и не были связаны с эмоциями.- Себестоимость нужно было снизить до минимума, - объясняет эксперт. - Любой декоративный вензель на корпусе увеличивал затраты, не принося пользы функционалу. Поэтому на лидских, ганцевичских или могилевских утюгах не было никаких украшений. Нужно было выполнять план и обеспечивать советских людей бытовой техникой. Хотя, если задуматься, скромный дизайн этих утюгов отлично отражает белорусский менталитет: мы люди простые, практичные, без лишних вензелей. Но это не значит, что без своей изюминки.- Кстати, в 1960-х в продаже уже были электроутюги, а в конце 1970-х появились даже паровые, - уточняет коллекционер. - Но из-за того, что электричество было далеко не в каждом деревенском доме, заводы продолжали выпускать угольные и цельнометаллические модели, которые грели в печи. Особым спросом пользовались экземпляры "Рыба-кит" или "Дельфин", выпущенные в 1961-м, в год полета Гагарина в космос.- Первая выставка моих утюгов открылась еще в 2018 году в Троицком предместье, когда я был директором "Мингорсправки". Мы хотели привлечь туристов чем-то необычным, - вспоминает коллекционер. - Не раз видел, как жены уговаривали мужей зайти на выставку утюгов, а те отнекивались: "Да что я там не видел?" Но не было ни одного человека, который не выходил бы из зала с признанием: "Я этого не знал!" И для меня это самое ценное.