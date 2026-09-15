Победительница конкурса "Краса Беларуси" - о короне, детях и секрете семейного счастья

- Анна, теперь у вас есть титул "Краса Беларуси". Поделитесь впечатлениями?





- Победа дала мне шанс показать молодежи: красота белорусской женщины не только внешняя, но и внутренняя. Она открывает красоту материнства, возможность реализовать себя и в семье, и в профессии. Пока всю себя отдаю любимому делу, детям и мужу. Меня также приглашают на теле- и радиопередачи и в образовательные проекты.





- Кстати, о короне. Она действительно из чистого золота и украшена бриллиантами?





- Сколько в короне золота и бриллиантов - не знаю, да это и не так важно. Для меня это невероятная ценность. Ощутила ее реальный вес на голове, когда мне ее надела "Краса Беларуси - 2025"! Уже тогда я поняла ее высокую значимость, прочитав в глазах дочери, сыновей и супруга гордость за меня и восхищение.





Реально же корону увидела впервые в зеркале перед фотосъемкой и подумала: "Боже мой, какая фактурная красота! Какой продуманный дизайн - с использованием цветов нашего государственного флага и золота".





Сегодня корона находится дома, на самом почетном месте - рядом с Благодарностью Президента Республики Беларусь, которую я получила в июне этого года. В ней значится: "За плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи".





- Конкурсные задания были непростыми. Что далось тяжелее всего - полоса препятствий, стрельба из боевого оружия, творческий номер или дефиле?





- Мы, многодетные мамы, всегда готовы к самым разным неожиданностям. Так что не было страшно нигде. Как признавались девочки, для многих было непросто отработать программу на каблуках. Что касается меня, каблуки важный элемент моего рабочего стиля.





А вот стрельба из боевого оружия была в новинку. Интересное испытание. При поддержке офицеров-инструкторов, закрепленных за каждой из 23 конкурсанток, мы выполнили все требования боевого конкурса. Прошли, пробежали, проползли, в том числе в противогазе, свои дистанции, продемонстрировав, насколько силен дух белорусской женщины.





- В каком конкурсном наряде чувствовали себя наиболее органично?





- Все костюмы, разработанные модельером Эльвирой Жвиковой и ее командой из ОАО "Камволь", очень понравились. Мне было привычно и комфортно в деловом костюме и национальном белорусском - в нем я на генном уровне ощутила принадлежность к белорусскому этносу. А платье королевы конкурса "Краса Беларуси" на последнем вечернем выходе оказалось невероятно красивым. Нас уже не оценивали, мы просто наслаждались красотой - своей и подруг, дефилирующих рядом.





- Жюри в этом году было исключительно мужским. Как вы восприняли такой состав?





- Мы до последнего не знали, кто будет в жюри, но о том, что там будут только мужчины, нам сообщили - и все были несказанно рады. Любая женщина настроена на то, чтобы ее оценивал мужчина. Уверена, его взгляд на женскую красоту более объективен. Возможно, было бы неплохо, если бы женщины и мужчины в жюри поспорили, кто из нас лучше в том или ином конкурсе. Но нынешний состав оказался разноплановым: эксперты разных профессий и отраслей. Познакомившись с нами впервые по нашим "визиткам", они оценивали нас непредвзято.





- Удалось ли подружиться с участницами? Поддерживаете ли связь после конкурса?





- Безусловно, участие сблизило. Мы поправляли друг другу костюмы, давали советы, как подать себя лучшим образом. По вечерам после репетиций собирались, рассказывали о себе, о семьях, о местах, откуда приехали. Пообещали приезжать друг к другу в гости. Планируем навестить одну из конкурсанток, которая вскоре должна родить четвертого малыша.





- Какие качества ваши родители воспитывали в вас, а теперь вы стараетесь передать своим детям?





- Родители много сил и здоровья вкладывали в семью. Они не давали нам советов - собственным примером учили поступать правильно. Мама никогда меня не контролировала, но я всегда чувствовала огромную ответственность и не подводила ее. Папа для нас, троих его дочерей, был идеалом мужчины - надежной опорой. Мама рядом с ним всегда чувствовала себя счастливой и способной к самореализации. Мой супруг Владимир в этом похож на моего отца.





- Как в вашей семье распределяются обязанности? Есть ли принцип "это мужское дело, а это женское"?





- Нет, мы не делим обязанности на женские и мужские. Считаю, обязанность мужчины - заботиться о семье. А женщина, если чувствует в нем опору и поддержку, подтянется за ним и всегда будет готова разжечь семейный очаг. Вместе они смогут достичь невероятных результатов.





- В чем, на ваш взгляд, секрет семейного счастья?





- Семья - уникальное "государство". Его проблемы и ссоры не нужно выносить вовне. Если случается конфликт, мы выезжаем на природу, в парк. К вечеру, когда эмоции улягутся, уже понимаем, что кто-то погорячился, и все возвращается на круги своя. Когда сами решаете проблемы, которые возникают между вами, семья сплачивается. Важно не оставлять конфликты нерешенными.





У нас есть традиция: обсуждать за ужином все, что произошло за день и что предстоит сделать завтра. Мы собираемся вместе за столом, даже если папа с мамой приходят поздно. Так дети ощущают поддержку друг друга и нашу сплоченность. И каждые выходные обязательно выезжаем - в парк, в храм Иконы Божией Матери "Млекопитательница" в окрестностях Раубичей, к дедушке с бабушкой в Молодечненский район.





- У вас такая ответственная должность, три высших образования, аспирантура, трое детей… Поделитесь секретом: как все успевать?





- Мои дети - погодки. Когда родила третьего, старшему было три, дочке - полтора. Я по натуре перфекционист, справиться с таким объемом обязанностей было нелегко. Потому я отпустила ситуацию с гиперконтролем: перестала быть белкой в колесе. В результате дети научились делать все сами: заправлять кровати, учить уроки. Они не ждут, что мама будет их контролировать.





Мы учим детей собственным примером. Как родители научили нас, своих дочерей, быть трудолюбивыми, так и я учу своих мальчиков и Софию. Трудолюбие позволяет добиться многих важных жизненных целей. Еще оно спасает в самых сложных ситуациях. Когда тяжело и можно впасть в уныние, труд дает возможность перезарядиться. Когда ты строишь планы, ставишь цели и работаешь на их достижение - ты живешь!|Тамара Маркина, газета "7 дней", фото БЕЛТА и из семейного архива героини.