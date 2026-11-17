Иногда самые сильные истории начинаются с фразы, которая звучит как приговор: "Если выживет, будет лежать в кровати". Так начиналась история Андрея Бабинского. После тяжелой травмы врачи не давали оптимистичных прогнозов. Но вопреки всему, Андрей нашел в себе силы жить, занялся паралимпийским спортом. А потом открыл для себя абстрактную живопись. "Я начал рисовать не ради выставок, а чтобы чувствовать: я жив, я что-то создаю. Абстракция стала моим способом сказать то, что словами не получалось. Я загорелся идеей попасть на международный фестиваль в Иране", - рассказал блогер.

Чтобы попасть в список участников фестиваля, нужно было предоставить пять картин. Парень работал день и ночь несколько месяцев. Иногда Андрею казалось, что он не успеет, не сможет и не дотянет. Но все получилось, организаторы сказали молодому человеку "да" и пригласили принять участие в церемонии в Тегеране. Чтобы попасть в список участников фестиваля, нужно было предоставить пять картин. Парень работал день и ночь несколько месяцев. Иногда Андрею казалось, что он не успеет, не сможет и не дотянет. Но все получилось, организаторы сказали молодому человеку "да" и пригласили принять участие в церемонии в Тегеране.





"Город встретил теплом - не только погодой, но и людьми. Фестиваль собрал художников со всего мира: России, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Южной Африки. Столько культур, столько стилей и столько разных взглядов на искусство - 10 дней я жил в этой атмосфере, смотрел, слушал и впитывал, - делится Андрей эмоциями. - Экскурсия по Тегерану стала отдельным впечатлением. Город, который дышит историей и одновременно современным искусством".





Имя Андрея оказалось среди победителей. Он стал единственным представителем Беларуси на этом фестивале. И в этот момент, говорит блогер, он понял, что победа - это не про то, чтобы быть лучше всех, победа - это про то, чтобы не сдаться, когда все вокруг говорят, что пора.





"Если ты сейчас думаешь, что у тебя не получится, поверь, получится! Просто начни. Ты можешь больше - просто поверь!" - убежден Андрей Бабинский.-0-





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