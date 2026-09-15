Пяць беларускіх кніг, якія варта прачытаць восенню

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 15 сентября 2026
Минск-Уручье Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:15 Предприниматель из сферы ремонта авто из Жлобинского района обманул 28 человек  Регионы
19:09 Беларусь и Венесуэла обсудили реализацию проектов в промышленности  Экономика
19:03 Беларусь и Колумбия намерены развивать сотрудничество в сфере здравоохранения  Общество
19:00 В Германии возле военного аэродрома упал беспилотник  В мире
18:50 Визуальный архив современной Беларуси. Выставка фотографий белорусских авторов открылась в Минске  Культура
18:41 В Дзержинске открылась новая тематическая локация "Время читать"  Регионы
18:35 Утвержден порядок проведения конкурсного отбора для занесения на Республиканскую доску Почета  Общество
18:34 Недовольство немцев работой Мерца достигло рекордного уровня - опрос  В мире
18:27 Минобороны Беларуси намерено укреплять сотрудничество с коллегами из Китая, Азербайджана и Ирана  Общество
18:15 На "Дажынкі" в Дзержинск организуют дополнительные автобусные рейсы  Регионы
18:06 "Безответственное действие". Захарова о планах Литвы отказаться от запрета на размещение ядерного оружия  В мире
18:05 Установили инвалидность, пересчитали пенсию: в Калинковичском районе прокуратура помогла пенсионерке  Регионы
18:03 Строительные отходы, сорняки. КГК выявил нарушения на территории хозяйства Ошмянского района  Регионы
17:56 Лукашенко одобрил проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Уругваем  Президент
17:49 Белорусские таможенники за пять лет пресекли ввоз в страну около 9 тонн наркотиков и психотропов Общество
17:38 Автомобиль с крупной партией мяса без документов остановили сотрудники ГАИ в Полоцком районе Общество
17:20 "Соберем детей в школу". Более 18 тыс. учащихся получили помощь за время благотворительной кампании БКК Общество
17:13 В Брестской области соберут урожай яблок больше прошлогоднего  Регионы
17:08 Как проходит проверка боеготовности в танковом батальоне 19-й отдельной гвардейской мехбригады  Общество
17:02 Китай запустил первый в мире завод по массовому производству гуманоидных роботов  Технологии
16:53 Такая крупная, урожай хороший. Учащиеся колледжа помогают на уборке моркови в Витебском районе Регионы
16:42 МИД РФ: Киев использует западных вип-персон как живой щит для прикрытия военных эшелонов В мире
16:36 ИИ и цифровая трансформация: как прошел "Разговор без галстуков" с министром связи и информатизации Общество
16:35 Пропускная способность увеличится в 3 раза. Как изменится пункт пропуска "Каменный Лог" Общество
16:32 В Париже более 10 тыс. полицейских вышли на акцию протеста с требованием повысить зарплату В мире
16:30 Итоги Августа: главные выигрыши месяца Спорт
16:28 Первая партия отечественных топливозаправщиков пополнила подразделения сил спецопераций ВС Общество
16:25 Об особенностях дополнительного пенсионного обеспечения рассказала эксперт в ФСЗН Общество
16:22 Туск предупредил поляков о рекордно высоких ценах на топливо, обвинив в этом Навроцкого В мире
16:09 От медицины до АПК. Каковы перспективы развития в Беларуси искусственного интеллекта Экономика
Все новости
Все новости

Пяць беларускіх кніг, якія варта прачытаць восенню

Опубликовано:

Логотип БелТА
Калейдоскоп
15 сентября 2026, 18:00

Пяць беларускіх кніг, якія варта прачытаць восенню

Фото Pixabay
Фото Pixabay
Фото Pixabay
Набліжаецца восень. Ці знойдзецца ў вас, паважаныя чытачы, вольная хвіліна, каб паглыбіцца ў кніжныя навінкі? Пытанне рытарычнае, але адказ на яго залежыць толькі ад вашага жадання трымаць руку на пульсе айчыннага літаратурнага працэсу. А паверце, там ёсць за чым сачыць.

Імя Алесі Кузняцовай, лаўрэата Нацыянальнай літаратурнай прэміі, даўно стала знакам якасці. Аўтар дзесяці кніг, яна ўмее ствараць тонкія псіхалагічныя партрэты нашых сучаснікаў, даследуючы складаныя лабірынты чалавечых стасункаў. У цыкле раманаў "Встреча, которая перевернула всю жизнь" героі няспынна стаяць перад выбарам, і прымаць рашэнні ім бывае пакутліва цяжка. Сёння ж я запрашаю вас у новы праект пісьменніцы - цыкл "Вуаль времени". Другі раман серыі "Цветы дикой груши" спалучае ў сабе дэтэктыўную інтрыгу і глыбіню філасофскіх разваг. Прыемны бонус: кнігу можна чытаць як самастойны твор - ідэальны варыянт для тых, хто толькі адкрывае для сябе талент Алесі Кузняцовай.
Толькі-толькі ўваходзіць у літаратуру Алена Падкацік, але робіць гэта ўпэўнена і сур’ёзна. Яе гістарычная аповесць "Спроси библиотекаря" - можна сказаць, пошук уласнага шляху ў багатай беларускай прозе. Сюжэт закручваецца вакол лёсаў Івана і Руты, якіх аб’яднала агульная страсць: разгадванне таямніц мінуўшчыны ў маленькай вёсачцы Мсціжы, вядомай сваімі сямю цудамі. Гэта гісторыя не толькі пра старажытныя дакументы, але і пра вечныя каштоўнасці: любоў да роднага краю, павагу да продкаў і ўсведамленне таго, што кожнаму з нас трэба паспець зрабіць нешта важнае. Мы прыходзім у гэты свет не толькі дзеля ўласных амбіцый. Мы - звяно ў бясконцым ланцугу, і нашы ўчынкі - даніна павагі тым, хто быў да нас, і своеасаблівы запавет для тых, хто прыйдзе пасля. 

Менавіта пра гэта я думаў, калі сачыў за лёсам Руты. Яе ўчынак - знайсці і вярнуць жыхарам забытай богам вёсачкі копію старажытнага Евангелля - здаецца простым толькі на першы погляд. Насамрэч гэта акт вяртання памяці, спроба злучыць разарваную нітку часу. "Хто ведае, можа быць, і само Евангелле хаця б на час… але вернецца ў іх старонку?" - словы, якія сталі апошнім акордам аповесці. Яны пакінулі ў душы адчуванне недасказанасці. Гэта сапраўды канец? Ці толькі пачатак вялікага вяртання?
Алена Падкацік пакінула нам інтрыгу, як адчыненыя дзверы ў цёмны пакой, дзе вось-вось павінна загарэцца святло. Яна абяцае працяг, і, прызнаюся, я ўжо ў прадчуванні.

Сёлета мы адзначаем 150-годдзе з дня нараджэння легендарнай Цёткі (Алаізы Пашкевіч) - адной з пачынальніц сучаснай беларускай літаратуры. Менавіта ёй Алесь Марціновіч прысвяціў свой грунтоўны мастацка-дакументальны нарыс "Стану песняй у народзе…"
Ці памятаеце вы радкі з песні Ігара Лучанка "Кася", якую так шчымліва выконваў Анатоль Ярмоленка з ансамблем "Сябры"? "Ну і Кася, ну дзяцінка! Як царэўна, як багіня!" Многія лічаць гэтыя словы народнымі, але ў іх ёсць канкрэтны аўтар - Цётка. Яе імя стаіць у адным шэрагу з Янкам Купалам і Якубам Коласам. Яшчэ на пачатку XX стагоддзя, з выхадам "Першага чытання для дзетак беларусаў" і зборніка "Скрыпка беларуская", яна заявіла пра сябе як пра магутны голас нацыі. Пра лёс гэтай незвычайнай жанчыны пісалі Лідзія Арабей у аповесцях "На струнах буры" і "Стану песняй", Валянціна Коўтун у драматычнай паэме "Суд Алаізы" і рамане "Крыж міласэрнасці". Кніга Алеся Марціновіча "Стану песняй у народзе…" - новы зварот да асобы пісьменніцы і грамадскага дзеяча. Гэта спроба па-новаму прачытаць творчасць Алаізы Пашкевіч, якая назаўжды застанецца неад’емнай часткай нашай літаратуры і культуры.

Калі мяне пытаюцца, хто з сучасных беларускіх пісьменнікаў найбольш блізкі дзіцячай аўдыторыі, без ваганняў называю імя Кацярыны Хадасевіч-Лісавой. Аўтарка папулярных кніг умее размаўляць з юнымі чытачамі на адной мове. Яе часта можна сустрэць у школьных класах ці бібліятэчных залах, дзе яна, акружаная цікаўнымі вачыма, дзеліцца магіяй сваіх гісторый.
Нядаўна ў маіх руках апынулася яе новая аповесць - "Тайна падающей звезды". І, прызнаюся, захапіла з першых старонак. У цэнтры сюжэта - незвычайная зорка, якая вырашыла на нейкі час пакінуць сваё нябеснае прыстанішча і таемна наведаць Зямлю. Што з гэтага выйшла? Гэта і ёсць галоўная інтрыга, якую аўтарка раскручвае з майстэрствам сапраўднага казачніка.

Гэты твор - цудоўны падарунак для аматараў фэнтэзі. Пісьменніца стварыла цэлы сусвет, населены дзяўчатамі-зоркамі, адважнымі юнакамі і вельмі загадкавымі персанажамі, якіх немагчыма адназначна назваць добрымі ці злымі. Каб зразумець іх матывы і характары, трэба прайсці ўвесь шлях разам з героямі, перагортваючы старонку за старонкай. А кожны крок - новае адкрыццё.

Асабліва прыемна, што кніга выйшла ў прэстыжнай серыі "Лаўрэаты Нацыянальнай літаратурнай прэміі". Гэта знак якасці, які пацвярджае: перад намі твор, варты ўвагі кожнага, хто любіць якасную беларускую літаратуру.

"Синие небеса детства: витебские годы Марка и Беллы Шагал" - вынік шматгадовых пошукаў і даўняя творчая задумка вядомай віцебскай краязнаўцы і гісторыка мастацтва Людмілы Хмяльніцкай. Яе мэта - стварыць глыбокі дакументальны твор, які б праз архіўныя сведчанні і асабістыя перажыванні раскрыў сапраўдную, непарыўную сувязь вялікага мастака з горадам на Дзвіне. 
Ва ўступным слове даследчыца тлумачыць канцэпцыю выдання: задумваючы кнігу пра Марка Шагала і яго жонку, менш за ўсё хацелася займацца сухім храналагічным пераказам іх біяграфій ці канкурыраваць з экскурсаводамі, тым больш у горадзе працуюць тры музеі, прысвечаныя Шагалу, якія з’яўляюцца найлепшымі праваднікамі ў гэты свет. Ды і інтэрнэт заўсёды прыйдзе на дапамогу з вычарпальнымі артыкуламі на любой мове.

Замест паўтарэння агульнавядомых фактаў Людміла Хмяльніцкая прапануе чытачу нешта большае - захапляльнае падарожжа ў часе. Набрацца цярпення і прайсціся па старым Віцебску з дзвюма пранікнёнымі кнігамі-аўтабіяграфіямі: "Моя жизнь" Марка і "Горящие огни" Бэлы. Але каб па-сапраўднаму зразумець іх свет, пачаць расказ давядзецца здалёку, адзначае аўтар.

Кніга "Синие небеса детства" - багата ілюстраванае выданне. Асаблівую каштоўнасць яму надаюць рэдкія рэпрадукцыі старых паштовак, што даюць магчымасць убачыць Віцебск такім, якім ён захаваўся ў памяці і на палотнах Шагала. Гэта спроба рэканструяваць атмасферу горада, што стаў для мастака не толькі месцам нараджэння, але і вечнай крыніцай натхнення, "сінім небам", пад якім нарадзілася адно з самых прыгожых каханняў у гісторыі мастацтва.

| Алесь Карлюкевіч для часопіса "Беларуская думка".

Чытайце таксама: 
Ружа, рута і півоня: расказваем пра кветкі ў традыцыях беларусаў
Зямля класікаў: чым здзіўляюць Касцюковічы і што варта пабачыць
Сіла, мудрасць і трохі хітрасці: расказваем пра вобраз жанчыны ў беларускай традыцыі
Теги
Беларусь книги
Новости рубрики Калейдоскоп
Чем отличается ряженка от кефира и простокваши и что выбрать для утоления голода?
Победительница конкурса "Краса Беларуси" - о короне, детях и секрете семейного счастья
Как правильно хранить книги дома, рассказала специалист
Фото oxu.az В Солнечной системе обнаружены почти 30 ранее неизвестных объектов
Как вырастить вкусный виноград в белорусском климате. Четыре совета
Обложку комикса "Астерикс в Британии" продали за рекордную сумму
  • Главная
  • Пяць беларускіх кніг, якія варта прачытаць восенню
    • Главное
    Подробности нового раунда переговоров Лукашенко со спецпосланником США Коулом
    Лукашенко одобрил проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Уругваем 
    Утвержден порядок проведения конкурсного отбора для занесения на Республиканскую доску Почета 
    "Гигабитный" 5G-интернет МТС покрыл более 400 квадратных километров Беларуси
    Топ-новости
    "Это абсолютная неправда". Лукашенко на встрече с Коулом развеял фейк, который разгоняют беглые на Западе
    Лукашенко: Беларусь открыта для обсуждения с США любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности 
    Власти США услышали заявление Лукашенко о необходимости возвратить "застрявшие" в банке деньги
    Минобороны Беларуси намерено укреплять сотрудничество с коллегами из Китая, Азербайджана и Ирана 
    "Дома всегда лучше". Почему большинство белорусов не хотят переезжать в другие города и уезжать за границу
    Военная, демографическая и продовольственная безопасность. Какие законопроекты рассмотрят депутаты на сессии
    В Беларуси усовершенствуют систему поддержки материнства и детства
    Как проходит проверка боеготовности в танковом батальоне 19-й отдельной гвардейской мехбригады 
    Пропускная способность увеличится в 3 раза. Как изменится пункт пропуска "Каменный Лог"
    Беларусь и Колумбия намерены развивать сотрудничество в сфере здравоохранения 
    Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года 
    Об особенностях дополнительного пенсионного обеспечения рассказала эксперт в ФСЗН
    От медицины до АПК. Каковы перспективы развития в Беларуси искусственного интеллекта
    Уникальную операцию по коррекции недостаточности трикуспидального клапана провели в Беларуси
    ИИ и цифровая трансформация: как прошел "Разговор без галстуков" с министром связи и информатизации
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    погода погода
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.