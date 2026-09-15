Пяць беларускіх кніг, якія варта прачытаць восенню

Набліжаецца восень. Ці знойдзецца ў вас, паважаныя чытачы, вольная хвіліна, каб паглыбіцца ў кніжныя навінкі? Пытанне рытарычнае, але адказ на яго залежыць толькі ад вашага жадання трымаць руку на пульсе айчыннага літаратурнага працэсу. А паверце, там ёсць за чым сачыць.





Толькі-толькі ўваходзіць у літаратуру Алена Падкацік, але робіць гэта ўпэўнена і сур’ёзна. Яе гістарычная аповесць "Спроси библиотекаря" - можна сказаць, пошук уласнага шляху ў багатай беларускай прозе. Сюжэт закручваецца вакол лёсаў Івана і Руты, якіх аб’яднала агульная страсць: разгадванне таямніц мінуўшчыны ў маленькай вёсачцы Мсціжы, вядомай сваімі сямю цудамі. Гэта гісторыя не толькі пра старажытныя дакументы, але і пра вечныя каштоўнасці: любоў да роднага краю, павагу да продкаў і ўсведамленне таго, што кожнаму з нас трэба паспець зрабіць нешта важнае. Мы прыходзім у гэты свет не толькі дзеля ўласных амбіцый. Мы - звяно ў бясконцым ланцугу, і нашы ўчынкі - даніна павагі тым, хто быў да нас, і своеасаблівы запавет для тых, хто прыйдзе пасля. Толькі-толькі ўваходзіць у літаратуру, але робіць гэта ўпэўнена і сур’ёзна. Яе гістарычная аповесць- можна сказаць, пошук уласнага шляху ў багатай беларускай прозе. Сюжэт закручваецца вакол лёсаў Івана і Руты, якіх аб’яднала агульная страсць: разгадванне таямніц мінуўшчыны ў маленькай вёсачцы Мсціжы, вядомай сваімі сямю цудамі. Гэта гісторыя не толькі пра старажытныя дакументы, але і пра вечныя каштоўнасці: любоў да роднага краю, павагу да продкаў і ўсведамленне таго, што кожнаму з нас трэба паспець зрабіць нешта важнае. Мы прыходзім у гэты свет не толькі дзеля ўласных амбіцый. Мы - звяно ў бясконцым ланцугу, і нашы ўчынкі - даніна павагі тым, хто быў да нас, і своеасаблівы запавет для тых, хто прыйдзе пасля.





Алена Падкацік пакінула нам інтрыгу, як адчыненыя дзверы ў цёмны пакой, дзе вось-вось павінна загарэцца святло. Яна абяцае працяг, і, прызнаюся, я ўжо ў прадчуванні. Алена Падкацік пакінула нам інтрыгу, як адчыненыя дзверы ў цёмны пакой, дзе вось-вось павінна загарэцца святло. Яна абяцае працяг, і, прызнаюся, я ўжо ў прадчуванні.





Ці памятаеце вы радкі з песні Ігара Лучанка "Кася", якую так шчымліва выконваў Анатоль Ярмоленка з ансамблем "Сябры"? "Ну і Кася, ну дзяцінка! Як царэўна, як багіня!" Многія лічаць гэтыя словы народнымі, але ў іх ёсць канкрэтны аўтар - Цётка. Яе імя стаіць у адным шэрагу з Янкам Купалам і Якубам Коласам. Яшчэ на пачатку XX стагоддзя, з выхадам "Першага чытання для дзетак беларусаў" і зборніка "Скрыпка беларуская", яна заявіла пра сябе як пра магутны голас нацыі. Пра лёс гэтай незвычайнай жанчыны пісалі Лідзія Арабей у аповесцях "На струнах буры" і "Стану песняй", Валянціна Коўтун у драматычнай паэме "Суд Алаізы" і рамане "Крыж міласэрнасці". Кніга Алеся Марціновіча "Стану песняй у народзе…" - новы зварот да асобы пісьменніцы і грамадскага дзеяча. Гэта спроба па-новаму прачытаць творчасць Алаізы Пашкевіч, якая назаўжды застанецца неад’емнай часткай нашай літаратуры і культуры. Ці памятаеце вы радкі з песні Ігара Лучанка "Кася", якую так шчымліва выконваў Анатоль Ярмоленка з ансамблем "Сябры"? "Ну і Кася, ну дзяцінка! Як царэўна, як багіня!" Многія лічаць гэтыя словы народнымі, але ў іх ёсць канкрэтны аўтар - Цётка. Яе імя стаіць у адным шэрагу з Янкам Купалам і Якубам Коласам. Яшчэ на пачатку XX стагоддзя, з выхадам "Першага чытання для дзетак беларусаў" і зборніка "Скрыпка беларуская", яна заявіла пра сябе як пра магутны голас нацыі. Пра лёс гэтай незвычайнай жанчыны пісалі Лідзія Арабей у аповесцях "На струнах буры" і "Стану песняй", Валянціна Коўтун у драматычнай паэме "Суд Алаізы" і рамане "Крыж міласэрнасці". Кніга Алеся Марціновіча "Стану песняй у народзе…" - новы зварот да асобы пісьменніцы і грамадскага дзеяча. Гэта спроба па-новаму прачытаць творчасць Алаізы Пашкевіч, якая назаўжды застанецца неад’емнай часткай нашай літаратуры і культуры.





Нядаўна ў маіх руках апынулася яе новая аповесць - "Тайна падающей звезды". І, прызнаюся, захапіла з першых старонак. У цэнтры сюжэта - незвычайная зорка, якая вырашыла на нейкі час пакінуць сваё нябеснае прыстанішча і таемна наведаць Зямлю. Што з гэтага выйшла? Гэта і ёсць галоўная інтрыга, якую аўтарка раскручвае з майстэрствам сапраўднага казачніка. Нядаўна ў маіх руках апынулася яе новая аповесць -. І, прызнаюся, захапіла з першых старонак. У цэнтры сюжэта - незвычайная зорка, якая вырашыла на нейкі час пакінуць сваё нябеснае прыстанішча і таемна наведаць Зямлю. Што з гэтага выйшла? Гэта і ёсць галоўная інтрыга, якую аўтарка раскручвае з майстэрствам сапраўднага казачніка.





Гэты твор - цудоўны падарунак для аматараў фэнтэзі. Пісьменніца стварыла цэлы сусвет, населены дзяўчатамі-зоркамі, адважнымі юнакамі і вельмі загадкавымі персанажамі, якіх немагчыма адназначна назваць добрымі ці злымі. Каб зразумець іх матывы і характары, трэба прайсці ўвесь шлях разам з героямі, перагортваючы старонку за старонкай. А кожны крок - новае адкрыццё.





Асабліва прыемна, што кніга выйшла ў прэстыжнай серыі "Лаўрэаты Нацыянальнай літаратурнай прэміі". Гэта знак якасці, які пацвярджае: перад намі твор, варты ўвагі кожнага, хто любіць якасную беларускую літаратуру.





Ва ўступным слове даследчыца тлумачыць канцэпцыю выдання: задумваючы кнігу пра Марка Шагала і яго жонку, менш за ўсё хацелася займацца сухім храналагічным пераказам іх біяграфій ці канкурыраваць з экскурсаводамі, тым больш у горадзе працуюць тры музеі, прысвечаныя Шагалу, якія з’яўляюцца найлепшымі праваднікамі ў гэты свет. Ды і інтэрнэт заўсёды прыйдзе на дапамогу з вычарпальнымі артыкуламі на любой мове. Ва ўступным слове даследчыца тлумачыць канцэпцыю выдання: задумваючы кнігу пра Марка Шагала і яго жонку, менш за ўсё хацелася займацца сухім храналагічным пераказам іх біяграфій ці канкурыраваць з экскурсаводамі, тым больш у горадзе працуюць тры музеі, прысвечаныя Шагалу, якія з’яўляюцца найлепшымі праваднікамі ў гэты свет. Ды і інтэрнэт заўсёды прыйдзе на дапамогу з вычарпальнымі артыкуламі на любой мове.





Замест паўтарэння агульнавядомых фактаў Людміла Хмяльніцкая прапануе чытачу нешта большае - захапляльнае падарожжа ў часе. Набрацца цярпення і прайсціся па старым Віцебску з дзвюма пранікнёнымі кнігамі-аўтабіяграфіямі: "Моя жизнь" Марка і "Горящие огни" Бэлы. Але каб па-сапраўднаму зразумець іх свет, пачаць расказ давядзецца здалёку, адзначае аўтар.





Кніга "Синие небеса детства" - багата ілюстраванае выданне. Асаблівую каштоўнасць яму надаюць рэдкія рэпрадукцыі старых паштовак, што даюць магчымасць убачыць Віцебск такім, якім ён захаваўся ў памяці і на палотнах Шагала. Гэта спроба рэканструяваць атмасферу горада, што стаў для мастака не толькі месцам нараджэння, але і вечнай крыніцай натхнення, "сінім небам", пад якім нарадзілася адно з самых прыгожых каханняў у гісторыі мастацтва.





Імя, лаўрэата Нацыянальнай літаратурнай прэміі, даўно стала знакам якасці. Аўтар дзесяці кніг, яна ўмее ствараць тонкія псіхалагічныя партрэты нашых сучаснікаў, даследуючы складаныя лабірынты чалавечых стасункаў. У цыкле раманаў "Встреча, которая перевернула всю жизнь" героі няспынна стаяць перад выбарам, і прымаць рашэнні ім бывае пакутліва цяжка. Сёння ж я запрашаю вас у новы праект пісьменніцы - цыкл "Вуаль времени". Другі раман серыіспалучае ў сабе дэтэктыўную інтрыгу і глыбіню філасофскіх разваг. Прыемны бонус: кнігу можна чытаць як самастойны твор - ідэальны варыянт для тых, хто толькі адкрывае для сябе талент Алесі Кузняцовай.Менавіта пра гэта я думаў, калі сачыў за лёсам Руты. Яе ўчынак - знайсці і вярнуць жыхарам забытай богам вёсачкі копію старажытнага Евангелля - здаецца простым толькі на першы погляд. Насамрэч гэта акт вяртання памяці, спроба злучыць разарваную нітку часу. "Хто ведае, можа быць, і само Евангелле хаця б на час… але вернецца ў іх старонку?" - словы, якія сталі апошнім акордам аповесці. Яны пакінулі ў душы адчуванне недасказанасці. Гэта сапраўды канец? Ці толькі пачатак вялікага вяртання?Сёлета мы адзначаем 150-годдзе з дня нараджэння легендарнай Цёткі (Алаізы Пашкевіч) - адной з пачынальніц сучаснай беларускай літаратуры. Менавіта ёйпрысвяціў свой грунтоўны мастацка-дакументальны нарысКалі мяне пытаюцца, хто з сучасных беларускіх пісьменнікаў найбольш блізкі дзіцячай аўдыторыі, без ваганняў называю імя. Аўтарка папулярных кніг умее размаўляць з юнымі чытачамі на адной мове. Яе часта можна сустрэць у школьных класах ці бібліятэчных залах, дзе яна, акружаная цікаўнымі вачыма, дзеліцца магіяй сваіх гісторый.- вынік шматгадовых пошукаў і даўняя творчая задумка вядомай віцебскай краязнаўцы і гісторыка мастацтва. Яе мэта - стварыць глыбокі дакументальны твор, які б праз архіўныя сведчанні і асабістыя перажыванні раскрыў сапраўдную, непарыўную сувязь вялікага мастака з горадам на Дзвіне.| Алесь Карлюкевіч для часопіса "Беларуская думка".