Петуния как многолетник: секреты черенкования и выращивания зимой 

7 ноября, Минск /Кор. БЕЛТА. Как сохранить петунию до следующего сезона и не тратить деньги на рассаду весной? На портале VIDEOBEL.BY
блогер и садовый энтузиаст Кирилл Кветка показал простой способ осеннего укоренения черенков.
Блогер выращивает петунию как многолетнее растение. У него сорт "Тайдал вэйв ред велюр", один из самых популярных. На зиму забирает с улицы в помещение так называемые маточники. Как их получить? Осенью, когда уже внешний вид растения потерялся и вот-вот будут сильные заморозки, нужно срезать сочные зеленые росточки с точкой роста. Лишние листья убрать, оставшиеся укоротить, срез припудрить "Корневином". Так получается отличный черенок для укоренения. Черенок высаживаем в верховой торф в абсолютно любую емкость, у Кирилла это, например, контейнер из-под пирога. Такой лайфхак можно применять абсолютно ко всем сортам петунии и сурфинии.
Следующим этапом необходимо создать парниковый эффект на посадке. Для этого можно использовать самый простой полиэтиленовый прозрачный пакет. Не забываем полить черенки, закрываем пакетом и ставим на подоконник, где много света. Не лишним будет и использование фитолампы, без нее росточки будут сильно вытягиваться. Буквально через неделю черенки пустят корни, через две их нужно рассадить в отдельные горшочки и выращивать зимой как комнатные растения. Ростки петунии могут болеть мучнистой росой, поэтому при необходимости их придется обработать специальными препаратами.
В конце мая высаживайте черенки на постоянное место на улицу, чтобы петунья росла, цвела и вас радовала.-0-
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