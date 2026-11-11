Песок на "десерт": чем питаются страусы?

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему страусам и другим птицам необходимы песок и гравий? Блогер Анастасия Чернявская на портале VIDEOBEL.BY рассказала, как кормит своих птиц, чтобы они были здоровыми и активными.

У Анастасии и ее семьи от стройки осталась гора песка. Блогер рассказала о том, что используют они его в качестве подкормки для птиц. "Едят страусы зерно, зерносмесь. И, конечно, в рационе должны быть песок и гравий. Для чего? У них нет зубов, только клювик. Страусы глотают зерно, а камушки выполняют функцию перемалывания пищи. Кстати, песок и гравий нужны не только страусам, но и абсолютно всем птицам", - пояснила блогер. Так что такая подкормка - это залог хорошего пищеварения, а следовательно, и здоровья пернатых.

Готовит блогер и витаминный "салатик" для страусов - это смесь из порубленных тыквы, кабачков и яблок.-0- Готовит блогер и витаминный "салатик" для страусов - это смесь из порубленных тыквы, кабачков и яблок.-0-



