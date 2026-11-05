Первая помощь для аиста. Историю спасения птицы рассказала блогер

Анастасия Чернявская - владелица агроусадьбы в Молодечненском районе. Зарегистрировав фермерское хозяйство, Анастасия и ее супруг планировали заниматься разведением лошадей, но со временем усадьба стала центром реабилитации и спасения домашних и диких животных и птиц. Особенно много на ферме Анастасии аистов.

"К нам привезли такое чудо - малыша-аиста. У него черноватый клювик, значит, он этого года. Выпал из гнезда. Люди его подкармливали, он даже хорошо летающий, но совсем улететь не смог", - рассказывает Анастасия.