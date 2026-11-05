Первая помощь для аиста. Историю спасения птицы рассказала блогер

Анастасия Чернявская - владелица агроусадьбы в Молодечненском районе. Зарегистрировав фермерское хозяйство, Анастасия и ее супруг планировали заниматься разведением лошадей, но со временем усадьба стала центром реабилитации и спасения домашних и диких животных и птиц. Особенно много на ферме Анастасии аистов.
При первом осмотре блогер увидела, что у птицы есть внешние паразиты, от них нужно избавиться. Для этого Анастасия разводит в воде комнатной температуры препарат "Дельцид" и обрабатывает оперение аиста.
Обязательно нужно сделать профилактику от глистов. Дозировка таблетки определяется исходя из стандартного веса аиста. Препарат нужно вложить в клюв птице и проследить, чтобы она обязательно проглотила. Если необходимо - даже помочь пальцами продвинуть таблетку по пищеводу (расположен близко к коже, легко пальпируется. - Прим. БЕЛТА).
А после всех первичных манипуляций - обязательный карантин.-0-
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