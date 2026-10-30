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От Солнца оторвался один из крупнейших протуберанцев

Опубликовано:

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Калейдоскоп
30 октября 2026, 00:59

От Солнца оторвался один из крупнейших протуберанцев

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выброс крупного протуберанца размером примерно 500 тыс. км был зарегистрирован на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, пишет ТАСС.

"Выброс очень крупного протуберанца размером около полумиллиона километров попал сегодня в камеры сразу нескольких космических телескопов", - говорится в сообщении.

Протуберанцы на Солнце представляют собой темные холодные облака газа, парящие над поверхностью Солнца, часто на высоте в десятки и сотни тысяч километров. Они опутаны линиями магнитного поля, которые удерживают их в одном и том же месте, позволяя при этом расти и увеличиваться в размерах. Иногда вырастают в структуры размером в сотни тысяч и реже до миллиона километров.

Так как протуберанцы являются инородными структурами для короны Солнца, звезда пытается от них избавиться, выбрасывая в космос. Такие выбросы приводят к магнитным бурям, но в данном случае протуберанец летит скорее вбок, чем в сторону Земли. Вероятнее всего, на его пути окажется только Марс. Тем не менее он может задеть Землю, но с незначительными последствиями.-0-
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