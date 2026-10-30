От Солнца оторвался один из крупнейших протуберанцев

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выброс крупного протуберанца размером примерно 500 тыс. км был зарегистрирован на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, пишет ТАСС.





"Выброс очень крупного протуберанца размером около полумиллиона километров попал сегодня в камеры сразу нескольких космических телескопов", - говорится в сообщении.





Протуберанцы на Солнце представляют собой темные холодные облака газа, парящие над поверхностью Солнца, часто на высоте в десятки и сотни тысяч километров. Они опутаны линиями магнитного поля, которые удерживают их в одном и том же месте, позволяя при этом расти и увеличиваться в размерах. Иногда вырастают в структуры размером в сотни тысяч и реже до миллиона километров.





Так как протуберанцы являются инородными структурами для короны Солнца, звезда пытается от них избавиться, выбрасывая в космос. Такие выбросы приводят к магнитным бурям, но в данном случае протуберанец летит скорее вбок, чем в сторону Земли. Вероятнее всего, на его пути окажется только Марс. Тем не менее он может задеть Землю, но с незначительными последствиями.-0-