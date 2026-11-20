20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из шести сохранившихся в мире миниатюрных паланкинов Фаберже, купленный семьей Ротшильдов в 1910 году, выставят на торги в декабре с ориентировочной стоимостью более $1 млн, сообщает РИА Новости, приводя информацию, полученную в британском аукционном доме Sotheby's.





Крошечный паланкин - крытые носилки-карета, которые также называются портшезом - размером около 11 см будет выставлен на аукцион в рамках продажи части коллекции частной нью-йоркской галереи A La Vieille Russie («Хранилища старой России»), которую Sotheby's проведет в Нью-Йорке в декабре.





"Этот паланкин - один из шести сохранившихся подобных миниатюрных изделий Фаберже и является гораздо более редким, чем 50 сохранившихся императорских яиц Фаберже. Он так же, несомненно, является лучшим из всех известных экземпляров: под эмалью выгравирован высочайший стандарт золота, и это одно из самых технически совершенных изделий, когда-либо созданных Фаберже", - заявили в пресс-службе Sotheby's. Миниатюрные предметы мебели Фаберже - одни из самых редких изделий фирмы, и они очень редко появляются на рынке, отметили в Sotheby's.





Паланкин был изготовлен мастером фирмы Карла Фаберже Хенриком Вигстремом в 1910 году в Санкт-Петербурге. Он украшен золотом, перламутрово-розовой эмалью и горным хрусталем. По бокам паланкина прикреплены два золотых шеста с перламутровыми наконечниками. Окна портшеза исполнены из горного хрусталя. Интерьер отделан перламутром, двери паланкина открываются.-0-