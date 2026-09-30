Обрезать, выкопать или укрыть? Готовим популярные садовые цветы к зиме правильно

Первый заморозок - сигнал

Подготовка георгин к зимнему хранению начинается задолго до осени. Если стоит задача сохранить клубни для следующего года, примерно со второй половины августа подкормки следует прекратить. Даже фосфорно-калийные удобрения в этот период лучше не использовать.





Как рассказали в лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси, осенью важно регулярно удалять отцветшие соцветия. Это не только поддерживает аккуратный вид цветника, но и позволяет растению направлять силы на образование новых цветков. Полив также постепенно сокращают. Примерно за две недели до предполагаемой выкопки георгины перестают поливать. Избыток влаги способен привести к загниванию клубней, это не позволит растению своевременно перейти в состояние покоя.

Точную дату выкопки клубней георгин назвать невозможно - ориентироваться нужно на погоду. При благоприятных условиях эту работу можно проводить примерно в середине октября. Если кустов немного, а устойчивых заморозков нет, иногда сроки можно отложить до конца месяца. При этом ждать сильных морозов не стоит. Точную дату выкопки клубней георгин назвать невозможно - ориентироваться нужно на погоду. При благоприятных условиях эту работу можно проводить примерно в середине октября. Если кустов немного, а устойчивых заморозков нет, иногда сроки можно отложить до конца месяца. При этом ждать сильных морозов не стоит.

Если растение полностью подмерзнет, стебли могут оттаивать, ложиться на землю и загнивать. Также замерзшая внутри стеблей вода способна повредить корневую шейку, а именно в ней закладываются почки будущего года.





Первый легкий заморозок может стать сигналом к выкопке. Но лучше дать растению еще день-другой и после этого приступить к работе. Слишком рано обрезать георгины и выкапывать клубни также не стоит. Пока растение остается зеленым и продолжает вегетировать, оно накапливает питательные вещества, а значит, клубни лучше вызреют и будут храниться.

Сентябрь - подходящее время для сбора семян с однолетников. Делать это лучше в сухую погоду, когда семенные коробочки начинают менять цвет с зеленого на бурый, но еще не успели раскрыться. Собранные семена нужно просушить, очистить от растительных остатков и убрать в закрытую емкость - пакетик, баночку или контейнер. Хранить их можно в холодильнике: прохлада поможет дольше сохранить всхожесть. После выкопки клубни необходимо просушить. Их можно оставить примерно на неделю под навесом, защищая от прямых солнечных лучей и дождя.

Оптимальная температура хранения - около 3-6 градусов, максимум - 8. Влажность желательно поддерживать около 60%. Слишком низкая температура может погубить клубни, а в теплом и сухом помещении они будут пересыхать. При высокой влажности и холоде возрастает риск загнивания.

Не все нужно обрезать

В отношении многолетних растений осенью не существует единого правила: обрезать все подряд не нужно. Если растение здоровое и его листья не поражены болезнями и вредителями, специалист советует по возможности оставить зеленую массу до более позднего времени. Растению важно успеть накопить питательные вещества и подготовиться к зиме. Обрезать нужно в первую очередь больные экземпляры. Также имеет смысл убрать те, которые активно размножаются самосевом. Среди них - мордовник, дудник, аквилегия.





Некоторые многолетники можно оставить в цветнике и на зиму. Соцветия злаков, астильб и многолетних астр способны сохранять декоративность после снегопада, а также служить дополнительным источником питания для зимующих птиц. Не требуют осенней обрезки и вечнозеленые или зимнезеленые растения: баданы, папоротники, гейхеры и некоторые виды горянок. Их листья являются частью естественной жизненной формы растения.

Что касается однолетних растений, то в сентябре многие продолжают активно цвести, а некоторые находятся на пике декоративности. Однако часть культур, которые в наших условиях считаются однолетними, на самом деле являются многолетниками на своей родине. Что касается однолетних растений, то в сентябре многие продолжают активно цвести, а некоторые находятся на пике декоративности. Однако часть культур, которые в наших условиях считаются однолетними, на самом деле являются многолетниками на своей родине.





Если хочется сохранить такие растения до следующего сезона, сейчас самое время занести их в дом. Это касается петуний, некоторых видов сальвии, колеусов, плектрантусов и клубневой бегонии. Не стоит ждать значительного понижения температуры. После холодового стресса цветы могут плохо отреагировать на перенос в тепло. Некоторые растения (например, клубневая бегония) и при комнатной температуре продолжат цвести.

Укрытие требуется не всегда

Хризантема по праву считается королевой осеннего сада. Ранние сорта начинают цвести еще в июле, а поздние порадуют цветением только в октябре. Поэтому торопиться с обрезкой не стоит.





- Обрезать рекомендуется после того, как они отцветут и потеряют декоративность, - говорит научный сотрудник Центрального ботанического сада Светлана Цеханович. - При этом стебли срезают, оставляя примерно 10 см от земли. Отцветшие побеги лучше убрать с участка, а не использовать в качестве укрытия: на них могут сохраняться возбудители болезней. После обрезки почву вокруг можно слегка разрыхлить. Для профилактики заболеваний прикорневую зону рекомендуется обработать специальными препаратами.

Хризантемы способны достаточно хорошо зимовать под снегом, поэтому укрытие требуется не всегда. Если же садовод хочет дополнительно защитить растение, лучше использовать лапник или дышащий укрывной материал, например спанбонд. А вот от плотного укрытия листвой лучше отказаться. Во время дождливой зимы или затяжной холодной весны листья слеживаются, удерживают влагу и могут привести к вымоканию и гибели растения. Хризантемы способны достаточно хорошо зимовать под снегом, поэтому укрытие требуется не всегда. Если же садовод хочет дополнительно защитить растение, лучше использовать лапник или дышащий укрывной материал, например спанбонд. А вот от плотного укрытия листвой лучше отказаться. Во время дождливой зимы или затяжной холодной весны листья слеживаются, удерживают влагу и могут привести к вымоканию и гибели растения.





Для успешной зимовки важны и условия, в которых хризантема росла летом. Ей подходит солнечное открытое место и легкая почва без застоя влаги. Если растение изначально посажено в правильных условиях, зиму оно обычно переносит легче.





Если в сентябре на цветах появились признаки заболеваний, то при температуре выше 10 градусов и солнечной погоде многолетники можно обработать специальными препаратами. В прикорневой зоне следует убрать сорняки и осторожно взрыхлить почву.





Отдельного внимания требует хризантема мультифлора - те самые шаровидные кустики, которые осенью часто используют для оформления участков и кашпо. Мультифлора отличается довольно слабой зимостойкостью, поэтому оставлять ее в открытом грунте рискованно.





- Перед устойчивыми заморозками растение рекомендуется обрезать, выкопать вместе с корневищем и поместить в контейнер, ящик или кашпо. Хранить лучше в прохладном помещении при температуре примерно 5-10 градусов, - советует Светлана Цеханович. - Во время зимовки важно следить, чтобы оно не пересыхало, но и не заливать его. Полив должен быть очень редким. В конце зимы мультифлору уже можно вынести на свет, чтобы она постепенно начала просыпаться и готовиться к новому сезону.





|Юлия Мищенко, газета "7 дней"; фото БЕЛТА и из открытых интернет-источников.





Читайте также:

Огород на подоконнике – это сложно? Белоруска рассказала, как вырастить овощи зимой







