Обложку комикса "Астерикс в Британии" продали за рекордную сумму

Итоговая цена с учетом сборов составила 1,47 млн евро. Это мировой рекорд для работ художника Альбера Удерзо. Перед торгами обложка оценивалась в 150-200 тыс. евро. Имя покупателя не называется.
Обложка размером 34 на 47 см выполнена гуашью на картоне. На рисунке изображены Астерикс, Обеликс и Тифакс, убегающие с бочкой от игроков регби. Также есть рукописная дарственная надпись авторов.
Французская серия комиксов "Астерикс" была придумана сценаристом Рене Госинни и художником Альбером Удерзо. Ее дебют состоялся 29 октября 1959 года на страницах журнала Pilote. В центре сюжета - история галльской деревни, которая успешно противостоит римским легионам благодаря главным героям: хитроумному Астериксу и его могучему другу Обеликсу. Комиксы переведены более чем на 100 языков, их общий тираж превысил 380 млн экземпляров.-0-