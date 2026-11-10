Нужно ли кормящим мамам исключать яблоки из рациона и почему у малышей возникают колики? Ответила врач

Если вдруг у малыша появились сыпь или диарея, он стал беспокойным и вы подозреваете в этом какой-то продукт из своего рациона, то начните вести пищевой дневник. Записывайте все, что едите, и какая реакция у ребенка происходит после. Временно, на три-четыре недели, уберите предполагаемого "виновника".

"Не голодайте, ваш рацион должен оставаться питательным и разнообразным. Иногда спрашивают: почему, после того как мама съела яблоко, у ребенка началась диарея? Ваше молоко не становится яблочным соком. Компоненты яблока поступают в желудок, там расщепляются на более простые вещества и используются либо вашим организмом, либо в измененном виде попадают в грудное молоко. Поэтому напрямую через грудное молоко яблоки вызвать диарею у ребенка не могут", - утверждает врач.