Нужно ли кормящим мамам исключать яблоки из рациона и почему у малышей возникают колики? Ответила врач

Многие мамы исключают определенные продукты, такие как капуста, яблоки, опасаясь реакции у малыша. Современные данные эту взаимосвязь не подтверждают, утверждает Александра Борисенко. Колики и газики у новорожденных детей в большинстве случаев связаны с физиологической незрелостью пищеварительного тракта. Истинная пищевая аллергия встречается крайне редко, самая частая - на белок коровьего молока (встречается у 3% детей, находящихся на грудном вскармливании).
Если вдруг у малыша появились сыпь или диарея, он стал беспокойным и вы подозреваете в этом какой-то продукт из своего рациона, то начните вести пищевой дневник. Записывайте все, что едите, и какая реакция у ребенка происходит после. Временно, на три-четыре недели, уберите предполагаемого "виновника".
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"Не голодайте, ваш рацион должен оставаться питательным и разнообразным. Иногда спрашивают: почему, после того как мама съела яблоко, у ребенка началась диарея? Ваше молоко не становится яблочным соком. Компоненты яблока поступают в желудок, там расщепляются на более простые вещества и используются либо вашим организмом, либо в измененном виде попадают в грудное молоко. Поэтому напрямую через грудное молоко яблоки вызвать диарею у ребенка не могут", - утверждает врач.
Тогда почему это могло произойти и какая связь? Некоторые дети, особенно в первые месяцы жизни, могут реагировать на малейшие изменения грудного молока. Это не классическая аллергия в истинном ее виде, а реакция незрелого кишечника. А также совпадение - у новорожденного малыша часто бывают эпизоды жидкого стула и вы просто попали "в яблочко".-0-
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