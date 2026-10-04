4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Национального института биоразнообразия Эквадора объявили об открытии нового вида миниатюрной лягушки. Она получила название "тревожная". Научное имя амфибии - Excidobates perplexus. Размеры этого существа варьируются от 15,1 до 18,3 миллиметра. Ученые подчеркивают, что данный вид находится в зоне риска из-за активной деятельности горнодобывающих компаний. Об этом передает "МИР24".
Две особи были обнаружены в южной части страны: одна в дельте реки Пауте, другая к северу от горного хребта Кордильера-дель-Кондор. Несмотря на скромные габариты территории, Эквадор занимает третье место в мире по разнообразию земноводных (703 вида), уступая только Бразилии и Колумбии. Новый представитель фауны относится к роду ядовитых лягушек Excidobates, многие подвиды которого еще недостаточно изучены.
Особенностью открытия стала значительная разница в окрасе найденных экземпляров, принадлежащих к одному виду. Особь из Кордильеры имеет зеленую спину с беспорядочными желтыми пятнами, тогда как вторая окрашена в черный цвет с ярко-алыми узорами. Именно эта цветовая вариативность, сбивающая с толку исследователей, и послужила причиной выбора названия perplexus ("запутанный" или "тревожный"). Генетические тесты окончательно подтвердили, что это представители одной популяции, а не разных видов.
Судьба Excidobates perplexus вызывает серьезную озабоченность экологов. Ареал обитания лягушек пересекается с крупными концессиями по добыче меди, золота и молибдена. Дополнительную угрозу представляет черный рынок, где эти создания пользуются спросом у коллекционеров. Амфибии обитают в нетронутых лесных массивах, предпочитая скрываться в кронах деревьев высотой более 15 м, пишет издание The Brussels Times.-0-
Калейдоскоп
04 октября 2026, 00:06
Новый вид крошечных лягушек открыли ученые в Эквадоре
Фото 24heures.ch
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