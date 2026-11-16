Новый вид динозавра открыли ученые в ЮАР

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палеонтологи из Университета Витватерсранда (ЮАР) объявили об открытии нового вида динозавра, обитавшего на территории современной Южной Африки примерно 200 миллионов лет назад. Найденный экземпляр, названный Nyana rooiwalnesis, представляет собой молодую особь весом около 440 килограммов. Об этом сообщает "МИР24".
Ньяна классифицируется как зауроподоморф - группа двуногих травоядных рептилий, которые впоследствии эволюционировали в гигантских длинношеих динозавров, таких как брахиозавры и диплодоки. Несмотря на то что скелет сохранился не полностью, ученым удалось найти фрагменты черепа длиной 21,3 см, включая почти целую черепную коробку, небо и подъязычную кость. Для детального изучения этих останков исследователи применили мощное рентгеновское излучение на базе Европейского центра синхротронного излучения, что позволило создать точные трехмерные модели и определить положение вида в эволюционном древе.
Анализ микроструктуры костей конечностей выявил линии роста, аналогичные годовым кольцам деревьев. Изначально возраст оценивался в два года, однако более тщательное изучение показало наличие двух линий роста, что указывает на трехлетний возраст особи на момент гибели. Даже при текущих размерах динозавр продолжал активно расти и, вероятно, достиг бы массы в несколько тонн во взрослом состоянии.
Ньяна была значительно крупнее своих современников, таких как массоспондилус и муссаврус, превосходя их по размерам примерно в четыре раза. Это открытие свидетельствует о том, что быстрый рост был характерен для ранних зауроподоморфов еще до появления настоящих гигантов. Филогенетический анализ предполагает близкое родство Ньяны с североамериканским Sarahsaurus или южноафриканским Ngwevu. Если подтвердится связь с Sarahsaurus, это укажет на существование биогеографического моста между популяциями динозавров Южной Африки и западной части Северной Америки в ранней юре, говорится в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.-0-
Калейдоскоп
16 ноября 2026, 01:03
Новый вид динозавра открыли ученые в ЮАР
Фото Рixabay
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