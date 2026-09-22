Калейдоскоп
22 сентября 2026, 09:12
Нижний Новгород: там, где встречаются Ока и Волга
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Административный центр Приволжского федерального округа России Нижний Новгород очаровывает как своей древностью, так и современностью. Город на слиянии Волги и Оки известен по летописям более восьми столетий, сегодня он седьмой по численности населения город России. Сердце Нижнего Новгорода - удивительной красоты Кремль, который посещают десятки тысяч туристов круглый год.-0-Фото Татьяны Матусевич
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