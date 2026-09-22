Нижний Новгород: там, где встречаются Ока и Волга

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Административный центр Приволжского федерального округа России Нижний Новгород очаровывает как своей древностью, так и современностью. Город на слиянии Волги и Оки известен по летописям более восьми столетий, сегодня он седьмой по численности населения город России. Сердце Нижнего Новгорода - удивительной красоты Кремль, который посещают десятки тысяч туристов круглый год.-0-Фото Татьяны Матусевич