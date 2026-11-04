Нежный василек из фоамирана своими руками. Пошаговый урок от Ольги Бартош 

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Далее - сборка. Нанизываем заготовки лепестков на зубочистку, приклеивая каждый лепесток к основанию серединки так, чтобы лепестки располагались в шахматном порядке равномерно вокруг середины. Больше зубочистка не нужна. Теперь будем украшать василек зеленью и маленькими белыми цветочками. Склеиваем два листика, затем собираем цветочек. Продеваем тычинку в отверстие в центре и фиксируем клеем. Два цветочка соединяем с листочками, добавляем травку и приклеиваем все это к нашему васильку. Добавляем такую же заготовку, как лепестки василька, только в зеленом цвете.
Остается выделить серединку белой акриловой краской и выбрать основу. Это может быть резиночка, заколка или даже брошь - все на ваше усмотрение.-0-
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