19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основу рациона кормящей мамы должны составлять разнообразные продукты. Блогер и врач-неонатолог Александра Борисенко на портале VIDEOBEL.BY
рассказала, как правильно питаться во время грудного вскармливания и что нужно обязательно исключить.
Строгая диета кормящей маме не нужна, утверждает врач-неонатолог Александра Борисенко, это устаревший подход к питанию. Можно и нужно есть все, но не бездумно, важно учитывать, что у любого младенца может быть индивидуальная непереносимость определенных продуктов.
"Основа вашего рациона - это разнообразие. Ешьте овощи, фрукты, мясо, рыбу. Это полезно как вам, так и вашему ребенку. Продукты не попадают в грудное молоко напрямую. Они перевариваются в желудке, всасываются в кровь, и потом в грудной железе из крови формируется молоко. Но микродозы аллергена (белка коровьего молока, например) могут попадать в грудное молоко и вызывать реакции у чувствительных детей", - говорит врач.
Если мама любит кофе, то не стоит себе в нем отказывать, но две-три чашки в день - это максимум, так как переизбыток кофеина может вызвать у ребенка беспокойство и нарушение сна. Необходимо ограничить употребление рыбы с высоким содержанием ртути, например, это рыба-меч или акула. Но если очень хочется экзотики, то не чаще одного раза в неделю. А вот что действительно важно исключить полностью, так это алкоголь и курение.
"Не голодайте и не исключайте все подряд. Ограничения без необходимости только ухудшат состояние ваше и вашего ребенка", - уверена Александра Борисенко.-0-
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