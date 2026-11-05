"Нет ничего приятнее, чем поделиться частичкой своего труда": побывали в гостях у "королевы закаток"

Скромная пенсионерка Елена Смык из агрогородка Ивановка Бобруйского района - настоящая "королева закаток". Этим летом ее погреб пополнился внушительным запасом: более 450 банок домашних заготовок! В середине октября на уютной кухне Елены Михайловны царит особенная атмосфера: воздух пропитан сладким ароматом яркой тыквы. На столе лишь сахар, на плите - вместительная кастрюля. Никакой корицы, ванили или других специй. В этом и заключается принцип мастерицы: вкус должен быть чистым, простым и понятным. Ведь в каждой банке - целая палитра воспоминаний, эмоций и даже культурный код нашего народа. Под мерное бульканье тыквенного пюре беседуем с Еленой Михайловной о том, сколько труда, творчества, азарта и искренней любви скрыто за каждой крышкой.

Импровизация и консервация

Родительский дом Елены Смык в Ивановке оживает с мая по октябрь. Кажется, именно в эти месяцы пенсионерка живет по-настоящему - куда полнее, чем в Бобруйске, где она обосновалась более сорока лет назад. Если в городе летом ей порой не хватает дела, то здесь каждый день расписан по минутам. Главная забота - огромный участок в 30 соток, где растет все: от яблок, малины и картофеля до гороха, спаржевой фасоли и любимых баклажанов.

Чтобы управиться с таким хозяйством, Елена Михайловна встает не позже шести утра. Чашка чая для бодрости, и сразу за работу. На прополку одних только грядок уходит до восьми часов, и так почти ежедневно. Муж по утрам в шутку спрашивает: "Ты вообще ложилась?" Чаще всего хозяйка возвращается в дом, когда он уже спит.

- Раньше никак не получается: грядок очень много. Пока прополешь один край, на другом снова трава, - объясняет Елена Смык. - Меня с детства учили: огород - это лицо хозяйки, не должно быть ни травинки, ни сорнячка. По грядкам сразу видно, аккуратный и старательный человек или ленивый.

Сама она из тех, кто привык к труду: помогать маме на колхозных свекольных полях начала еще в одиннадцать лет. От домашнего огорода тоже не отлынивала. С тех пор простой крестьянский труд стал для нее естественной частью жизни. Когда спрашиваешь, любовь или привычка это, Елена Михайловна задумывается лишь на мгновение. А затем отвечает задорным, молодым голосом: конечно, любовь. Она искренне, почти по-детски радуется каждому результату своего труда.

- Любуюсь, какие пузатенькие помидоры уродились, какой крепкий лучок, сочная морковка! А когда появляются первые баклажаны, я их даже фотографирую, - смеется она. В консервации никак без импровизации

Елена Михайловна называет себя азартным огородником и постоянно пробует что-то новое. Так пару лет назад на грядках прописалась спаржевая фасоль - теперь это звезда ее домашних заготовок. Гости, попробовав консервированную фасоль, неизменно просят рецепт. Уж очень вкусно!

- А секрет прост, - делится хозяйка. - Главное - не передержать фасоль на огне. Чтобы она осталась хрустящей, варить в кипятке нужно не больше двух-трех минут. Если передержать до пяти - станет мягкой. Тоже вкусно, но уже совсем не то.

Она уверяет: богатый урожай не только дарит гордость за свои труды, но и вдохновляет на кулинарные эксперименты. Например, пару лет назад, когда помидоров уродилось в избытке, привычный список из кетчупа, маринованных томатов и сока пришлось расширять. Так в погребе появились банки с салатом "Пальчики оближешь" - с луком и морковью. Рецептом поделилась одна из трех сестер Елены Смык. Все они занимаются консервацией, но в гораздо меньших масштабах, чем наша героиня. Специально для нас Елена Михайловна впервые пересчитала свои запасы - вышло 452 банки! Раньше нужды в такой инвентаризации не было: человек она скромный, хвастаться не привыкла. Просто каждый год делала заготовки в свое удовольствие, пока душа требовала, хватало урожая.

- Конечно, все начиналось не с 450 банок. К этому объему я шла постепенно. До выхода на пенсию консервировала в два-три раза меньше - времени не хватало. Я 32 года трудилась на "Белшине", проверяла качество камер, работала в три смены - какие уж тут заготовки? А как 15 лет назад ушла на заслуженный отдых, так и набрала обороты, - смеется наша героиня.

За долгие годы она довела процесс до автоматизма. До конца июня идет подготовка: максимум сил и внимания вкладывается в то, чтобы вырастить богатый урожай. Первыми созревают огурцы, затем спаржа, фасоль, кабачки… В этой же очередности они попадают в банки, сохраняя частичку лета даже в самые лютые холода.

В разгар закаточного сезона день Елены Михайловны начинается и заканчивается консервацией. Перед сном она продумывает план на завтра: что бы такого приготовить, чего в подвале еще нет? В этих мыслях находится место для творчества: хозяйка представляет, как по-новому сочетать вкусы, меняя пропорции или добавляя ингредиенты в проверенные рецепты. Так рождается блюдо, которое будет ждать своего часа в банке.

- В процессе консервации иногда включаю импровизацию. Попробую заготовку - чего-то не хватает. Добавлю одно, второе - совсем другое дело! Люблю насыщенные вкусы, чтобы все рецепторы были задействованы по максимуму, - рассказывает Елена Михайловна.

Каким бы удачным ни был рецепт, его почти всегда приходится подгонять под себя. Наша героиня, например, обожает соленое, поэтому часто добавляет специи на глаз, превышая норму. Не стал исключением и мамин рецепт маринованных огурцов - единственный, доставшийся Елене Смык по наследству.

- Мама почему-то закатывала только огурцы, а помидоры предпочитала солить в бочках. Но в консервации она придерживалась двух правил: обязательно пробовать рассол перед заливкой и тщательно стерилизовать банки, иначе вся работа насмарку. Я следую этим принципам до сих пор. Наверное, поэтому у меня ни одна банка еще не "взорвалась", хотя у друзей такое случалось не раз, - делится Елена Михайловна.

Осваивать консервацию она начала сразу после свадьбы. Тогда ею двигал не кулинарный азарт, а необходимость: в советских магазинах царил дефицит. Чтобы купить баночку томатов, горошка или огурцов, нужно было отстоять огромную очередь, да и в одни руки давали немного. Выход был один - делать запасы самой, чтобы семья была сыта круглый год. К тому же ингредиенты обходились почти даром: на родительских грядках овощей и зелени хватало на всех.

В каждой банке - аромат и вкус лета

Она до сих пор верна маминому рецепту. Во-первых, это семейная традиция. Во-вторых, сколько бы вариантов женщина ни пробовала, этот остается лучшим - в нем вкус и аромат детства. В такой ностальгии Елена Михайловна видит секрет популярности домашних заготовок среди своего поколения. Она уверяет: многие ровесники до сих пор "катают" банки! Исключение - знакомые из Бобруйска, у которых нет дачи и доступа к "бесплатным" овощам. Таких людей Елена Смык с радостью угощает своими запасами.

- Нет ничего приятнее, чем поделиться частичкой своего труда. Домашние консервы на кухне всегда кстати: томаты в собственном соку станут основой для соуса, огурцы дополнят обед, а варенье сделает вкуснее кашу, творог или йогурт, - рассуждает собеседница.

Для самой Елены Михайловны закатки - это еще и вкус к жизни. Когда дни наполнены кулинарными экспериментами, поиском рецептов в интернете, обменом опытом с подругами и душевными разговорами с мужем на кухне, каждая минута начинает излучать простое человеческое счастье.

Больше чем хобби

Консервация, которая начиналась как суровая необходимость, со временем превратилась в хобби, а затем в образ жизни для Елены Михайловны и всей ее семьи. Главный и верный помощник на кухне - муж Людвиг Людвигович. Несмотря на то что он год как на пенсии, мужчина продолжает работать водителем скорой помощи на "Белшине". Летом его график жизни подчинен закаточному сезону: в каждый выходной он на посту - вместе с супругой чистит, режет и берет на себя самую ответственную часть процесса - закаточную. Пока супруга пропадает на грядках, Людвиг Людвигович колдует над обедом: варит борщ и жарит любимые драники жены. Елена Михайловна ест их не со сметаной, а с аджикой или маринованными огурчиками собственного приготовления.

В сезон закаток Людвиг Людвигович - незаменимый помощник для любимой супруги

Муж не только помогает, но и выступает в роли шеф-повара-экспериментатора. Недавно он подбил супругу закатать сливы с чесноком и перцем к мясу. Пара баночек уже томится в ожидании шашлыков, а на очереди - маринованный лук по рецепту из интернета. Впрочем, в золотой фонд Елены Михайловны попадает не все подряд. Условие жесткое: блюдо должно пройти строгий кастинг - одобрение самой хозяйки, семьи и близких подруг. Сейчас в топе рейтинга - салат из баклажанов. Это настоящий хит: друзья и знакомые при встрече первым делом просят привезти баночку "синеньких".

- Если мы садимся за стол, там обязательно должны быть соленья. Даже летом среди свежих овощей всегда красуются маринованные огурцы, а порой и помидоры. Это традиция! Так накрывали столы поколениями. Для меня закатки - синоним радушия и домашнего уюта. Даже те, кто сам не консервирует, все равно ставят на стол магазинные банки. Но, честно говоря, это совсем не то, - качает головой Елена Михайловна.

К промышленной продукции она относится без фанатизма: кетчупы - одобряет, а вот идеальных маринованных овощей в магазине пока не нашла. Женщине не нравится обилие уксуса в заводской консервации. В домашние закатки она добавляет его по минимуму. По мнению Елены Смык, консервация должна быть не только вкусной, но и полезной. Лечо из болгарских перцев - настоящий кладезь витаминов и антиоксидантов, что для людей в возрасте - просто спасение.

Цена - не последний аргумент в пользу домашней консервации. Елена Михайловна отмечает: свои закатки обходятся почти даром, ведь тратиться приходится лишь на крышки да изредка на банки. Все остальное, за исключением соли и сахара, со своего огорода. Но даже если бы овощи пришлось покупать, домашнее блюдо все равно вышло бы выгоднее магазинного.

- Давайте посчитаем, - предлагает Елена Михайловна. - Возьмем мамин рецепт огурцов. В магазине банка стоит почти пять рублей. А мне на такую же порцию нужно 300 граммов огурцов. При цене в три рубля за килограмм это около рубля. Добавим специи: перец, лавровый лист, укроп, чеснок, соль, сахар - все вместе потянет от силы еще на рубль. Итого - два рубля, что вдвое дешевле магазинного аналога.

Впрочем, женщина признает: у покупной продукции есть свои плюсы. Во-первых, экономия времени. Во-вторых, гарантия результата. С домашними заготовками все сложнее: даже у "королевы закаток" не все рецепты удаются с первого раза. Например, с горошком Елена Смык билась четыре года: меняла пропорции, экспериментировала, но рассол неизменно мутнел. В итоге она сдалась: теперь горошек покупает в магазине, а свой - замораживает для зимних овощных смесей.

- Иногда нужно вовремя отступить, - мудро замечает хозяйка. - Упорство - качество хорошее, но не в консервации. Если рецепт не поддается после трех-четырех попыток, я не трачу на него драгоценное летнее время. Но если неудача случилась единожды - даю второй шанс, анализирую ошибки и дорабатываю технологию. Так было с баклажанным салатом: первый блин вышел комом, а теперь это мой коронный рецепт.

Кстати, за него она долго не решалась взяться, опасаясь провала. Но однажды проснулся кулинарный азарт. Елена Михайловна вспоминает, как твердо сказала себе: "Да как это у меня не получится?!" - и наутро отправилась на грядку за баклажанами.

За разговором мы спускаемся в святая святых - просторный, сухой и безупречно чистый погреб. Сотни банок с компотами и лечо аккуратно расставлены по ящикам и подписаны. Елена Михайловна поясняет: перед нами лишь урожай 2026 года, а запасы прошлого сезона уже давно разошлись по холодильникам друзей-горожан. Многие из них даже не догадываются, сколько труда стоит за каждой банкой, полагая, что консервация - это элементарно: забросил овощи, залил маринадом - и готово. Пенсионерка лишь улыбается в ответ и никого не переубеждает. Она просто предлагает скептикам поработать помощником на кухне в разгар сезона. Пока желающих не нашлось.

Елена Смык счастлива, что ее домашние заготовки всегда под рукой у самых близких - сына и дочери. Через эти закатки, сделанные с любовью, она проявляет свою материнскую заботу. Дети уже который год просят ее поберечь здоровье, ограничиться парой грядок для души, но она непреклонна.

- Молодежи, наверное, сложно понять наше поколение, - пожимает плечами Елена Михайловна. - Мы не привыкли отдыхать, нас этому не учили. Я давно на пенсии, но не представляю себя без дела. Забери у меня огород и банки - чем я буду заниматься? У меня столько земли, сада и простора для аграрного и кулинарного творчества! Какое удовольствие видеть, как природа оживает при твоем участии. А радость от того, что близким нравится приготовленное моими руками. Как от этого отказаться?!

Захваченная привычным круговоротом деревенской жизни, Елена Михайловна жалеет лишь об одном: в банку нельзя закатать счастливые минуты с семьей. Теплые встречи с детьми, прогулки с внучкой-четвероклассницей Ксенией, звонкий смех и крепкие объятия трехлетней Полинки - все это хранится в большом добром сердце Елены Смык, для которой любовь остается главным ингредиентом ее закаток.

| Елена Крылова, журнал "Беларуская думка"; фото Виктора Шейкина (ИА "Бобруйск Медиа").

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