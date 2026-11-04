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Настоящий эликсир для сосудов. В каком виде можно использовать калину

Опубликовано:

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Калейдоскоп
04 ноября 2026, 08:25

Настоящий эликсир для сосудов. В каком виде можно использовать калину

Ксения Вятская
Ксения Вятская
Ксения Вятская
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4 ноября /Корр. БЕЛТА/. Калина ценится за большое содержание витамина C и других полезных веществ. На портале VIDEOBEL.BY Ксения Вятская рассказывает, как быстро заготовить калину дома и почему не нужно выбрасывать жмых и косточки.

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    • Польза калины известна многим. Ягода улучшает пищеварение, укрепляет сосуды, а витамина C в ней больше, чем в лимонах. Блогер Ксения Вятская рекомендует собирать калину после первых заморозков (под воздействием низких температур у ягоды исчезает сильная горечь и терпкость, вкус становится более мягким и сладковатым. - Прим. БЕЛТА). Калину нужно перебить в блендере вместе с косточками, добавив немного воды. Полученную массу необходимо процедить, отделив жмых от сока.
    "Вы можете просто пить калиновый сок, только разбавляйте водой. Для того чтобы сохранить подольше, можете перемешать с сахаром или медом (мед - естественный консервант. - Прим. БЕЛТА). А жмых и косточки посушите. И своим мамам, папам, бабушкам привезите, чтобы они заваривали чаек. Сосуды будут чистые, сердечко будет работать хорошо!" - рассказала Ксения.-0-

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