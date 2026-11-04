Настоящий эликсир для сосудов. В каком виде можно использовать калину

4 ноября /Корр. БЕЛТА/. Калина ценится за большое содержание витамина C и других полезных веществ. На портале VIDEOBEL.BY Ксения Вятская рассказывает, как быстро заготовить калину дома и почему не нужно выбрасывать жмых и косточки.





Польза калины известна многим. Ягода улучшает пищеварение, укрепляет сосуды, а витамина C в ней больше, чем в лимонах. Блогер Ксения Вятская рекомендует собирать калину после первых заморозков (под воздействием низких температур у ягоды исчезает сильная горечь и терпкость, вкус становится более мягким и сладковатым. - Прим. БЕЛТА). Калину нужно перебить в блендере вместе с косточками, добавив немного воды. Полученную массу необходимо процедить, отделив жмых от сока.