17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американское космическое агентство НАСА обнаружило на Луне крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на научный журнал Science Advances.
Согласно публикации, агентство обнаружило кратер с помощью межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter в 2025 году.
"Это крупнейший из обнаруженных в Солнечной системе современных ударных кратеров, согласно существующим моделям, подобные события происходят раз в 132 года", - отмечается в статье научного журнала.
В сообщении на сайте НАСА уточняется, что весной 2024 года в поверхность спутника Земли врезался астероид или комета размером со здание с 3-6 этажами. Диаметр кратера составляет 222 метра, глубина - около 42 метров.
Как уточняет агентство в сообщении, посвященном находке, кратер получил название McGetchin в честь ученого Томаса МакГетчина.-0-