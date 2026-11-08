Народныя прыкметы лістапада: якімі будуць зіма і вясна?

8 лістапада /Мінск /Кар. БЕЛТА. Нашы продкі на надвор'і ў асобныя дні прадказвалі, якімі будуць зіма, вясна і нават будучы ўраджай. Блогер Ігар Гайкевіч, вядомы як Дзед Янкель, на партале VIDEOBEL.BY расказвае пра народныя прыкметы палешукоў.
1 лістапада - Усе святыя. Кажуць, на Усіх святых холад уйме ўсіх, а яшчэ - як Усе святыя засваволяць, то дрэвы дарэшты аголяць.
4 лістапада ў народным календары адзначаецца Казанская. Раней казалі: да Казанскай не зіма, а пасля - не восень. Дождж на Казанскую зіму прывядзе. Раней яшчэ і жартавалі: выязджай на Казанскую на калёсах, але палазы з сабой вазьмі.
8 лістапада - Зміцер. Змітрок па снегу - Вялікдзень таксама, Змітрок па голу - Вялікдзень таксама.
11 лістапада - Марцін, з Марцінавага дня пачынаецца зіма.
14 лістапада - Кузьма-Дзям'ян. Казалі: калі Кузьма закуе, дык Міхайла раскуе, а калі на Кузьму лісты на дрэвах трымаюцца, чакай недароду.
21 лістапада ў народным календары наступае Міхайла. Калі на сцёках лёд - у пчаляра будзе мёд, казалі раней.
22-га - Матрона. З Матроны становіцца зіма. 24 лістапада - Хведар Студзянец. Хведаравы вятры галоднымі ваўкамі скуголяць, іней - чакай снежную зіму.
25 лістапада - Кацярына. Прыйдзе Кацярына - будзе табе пярына. Калі ў гэты дзень ідзе дождж або снег, то чакай адлігу да Грамніц.
28 лістапада - Піліпаўка. Калі хмарна або снежна, то травень будзе мокры. 29 лістапада - Мацей. На Мацея зямля пацее. Але чым большая адліга ў гэты дзень, тым больш суровая зіма прыйдзе. Гэты дзень ў народзе называлі ветрадуем, бо звычайна менавіта на яго дуюць вельмі моцныя халодныя вятры. Калі ў гэты дзень ідзе снег, то пачнуцца моцныя завеі, ветранае надвор'е - да халоднай завірушнай зімы. Калі за акном мароз, то і зіма будзе суровая.
* Больш цікавых відэа з любімымі блогерамі глядзіце на партале VIDEOBEL.BY