На Земле 29-30 октября ожидают новую волну геомагнитных возмущений

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая волна геомагнитных возмущений ожидается на Земле 29-30 октября из-за воздействия корональной дыры на Солнце. При этом вероятность возникновения магнитных бурь пока оценивается как невысокая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.



"Примерно со среды, 28 октября, Земля, по расчетам, войдет в зону действия очередной корональной дыры. По этой причине в четверг и пятницу ожидается очередная волна возмущений, хотя вероятность пробить порог магнитных бурь пока оценивается как невысокая. Скорость солнечного ветра, по расчетам, вырастет максимум до 600 км/с (примерно на 50% к норме), чего обычно недостаточно для перехода в красную зону", - говорится в сообщении.-0-