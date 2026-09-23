23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магнитная буря, вызванная влиянием на Землю корональной дыры на Солнце, ожидается 24 сентября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сведения лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Специалисты отмечают, что это будет вторая магнитная буря осени, первая была зафиксирована 8 сентября.
"Наиболее значимыми событиями ближайших дней кроме наступающего осеннего равноденствия, о котором мы еще напишем, станет, по-видимому, вторая магнитная буря осени, которая ожидается 24 сентября, то есть уже в этот четверг", - говорится в сообщении.
Как уточняется, ожидаемая магнитная буря будет связана с крупной корональной дырой на Солнце.
При этом вспышечная активность на Солнце в ближайшие дни, по прогнозу лаборатории, останется относительно низкой, интенсивность геомагнитного шторма может достигнуть уровня G1 ("слабая") с показателями в 4-5 баллов. Одновременно возможны отрывы крупных протуберанцев.-0-
Калейдоскоп
23 сентября 2026, 01:00
На Земле 24 сентября ожидается вторая магнитная буря осени
Фото из архива
Новости рубрики Калейдоскоп
Главное
Топ-новости
"Копейки заплатить не могут". Лукашенко о проблеме просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги
Безопасность, свобода и гордость. Белорусы рассказали, что для них значит быть гражданами своей страны
Какие "плюшки" государство предлагает желающим вселиться в пустующее арендное жилье? Ответил министр ЖКХ
Почему Бразилия говорит первой, а США - вторыми? Рассказываем о традиции открытия общих прений ГА ООН
Ассортимент и влияние на потребительские привычки. Как МАРТ помогает продвигать отечественные товары
С нами интереснее