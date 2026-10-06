На Солнце впервые с начала сентября произошла сильная вспышка

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка предпоследнего класса мощности - М - зафиксирована на Солнце в ночь на 6 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.



"5 октября в 21.48 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4545 (N19E10) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 30 минут", - говорится в сообщении.



В последний раз солнечная вспышка такого класса была зафиксирована 5 сентября.



Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.-0-