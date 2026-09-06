6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована на Солнце вечером в субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
"5 сентября в 18.18 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4520 (S12W68) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 30 минут", - говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигнув Земли, могут провоцировать магнитные бури.-0-
Калейдоскоп
06 сентября 2026, 01:03
На Солнце произошла сильная вспышка
Фото Getty Images
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