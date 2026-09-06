На Солнце произошла сильная вспышка

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована на Солнце вечером в субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").



"5 сентября в 18.18 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4520 (S12W68) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 30 минут", - говорится в сообщении.



Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигнув Земли, могут провоцировать магнитные бури.-0-