На Солнце произошла сильная вспышка

"В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4524 (N11E74) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 27 минут", - говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.-0-