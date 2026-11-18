18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована на Солнце вечером во вторник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.





"17 ноября в 18.49 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4578 (S11W66) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут", - говорится в сообщении.





Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.-0-