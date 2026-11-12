12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские археологи обнаружили в озере 3300-летний меч, который до сих пор остался острым. Артефакт датировали XIII веком до н.э. Об этом сообщает "МИР24".
Подводные раскопки провели в вулканическом озере Меццано (Валентано, Италия), примерно в 100 км к северо-западу от Рима. Меч эпохи поздней бронзы лежал на малоизученном южном берегу водоема. По мнению специалистов, он принадлежал высокопоставленному воину.
Озеро Меццано находится в кратере древнего вулкана. Предыдущие исследования показали, что в эпоху бронзы здесь существовало поселение, жители которого строили дома на сваях.
По словам ученых, для общин Центральной Италии в период с XIII по XII век до н.э. бронзовое оружие служило не только средством ведения боя, но и "символом престижа, самоидентификации и власти". В ходе тех же раскопок были обнаружены топоры, наконечники стрел, кинжалы, наконечники копий.
Меч стал третьим, найденным в озере Меццано с 1970-х годов. Данные раскопок свидетельствуют о наличии в Центральной Италии производства оружия в эпоху поздней бронзы.-0-
Калейдоскоп
12 ноября 2026, 14:19
На дне вулканического озера в Италии нашли острый меч возрастом 3300 лет
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