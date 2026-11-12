Мужчина в Китае приобрел двухкомнатную квартиру за 11 юаней

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Китая во время распродаж приобрел квартиру на северо-востоке страны всего за 11 юаней (около $1,7. - Прим. БЕЛТА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post (SCMP).
По информации издания, квартира площадью 68 кв.м с двумя спальнями находится в провинции Хэйлунцзян и была продана через аукцион компании Alibaba.
Начальная цена объекта составляла 1 юань, а всего в акции приняли участие более 1,6 тыс. человек.
Несмотря на заявленную стоимость, мужчине все же придется выплатить около 2 тыс. юаней ($300. - Прим. БЕЛТА) в качестве обязательного налога на оформление права собственности.
Покупатель заявил, что не планирует переезжать в провинцию Хэйлунцзян. Вместо этого он намерен использовать квартиру в качестве временного места отдыха, сообщает SCMP.-0-