Мора Герадота на Палессі - міф ці праўда?

6 лістапада, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Ці існавала мора Герадота ў Беларусі на самай справе? Ігар Гайкевіч, вядомы пад псеўданімам Дзед Янкель, на партале VIDEOBEL.BY распавёў пра гісторыю загадкавага воднага масіву, які, паводле старажытных крыніц, знаходзіўся на тэрыторыі Палесся.
- Палескія каменныя дзяўчаты. Містычнае паданне Палесся
- Дзе жыве палескі прыгажун? Унікальныя коні беларускага Палесся
- У якім беларускім горадзе стаіць помнік уюну?
Свой аповед блогер пачаў з легенды пра шведскага караля Карла XII. Нібыта той падняўся на вежу пінскага кляштара і, убачыўшы бясконцае Палескае мора, пад уражаннем ад гэтага напісаў на муры лацінскі выраз Non plus ultra - "Далей некуды" (у сэнсе "край свету").
Ад маштабных гістарычных фактаў - да больш лакальных. Існуе легенда пра паходжанне назвы палескай вёскі Букча. Ёсць меркаванне, быццам тапонім утвораны ад слова "бухта". Нібы раней там было вялізнае возера і вёска ўзнікла на месцы бухты. Яшчэ кажуць, што бывалі выпадкі, калі ў полі каля вёскі знаходзілі вялізныя якары.
Мора Герадота - гэта метафарычная назва палескіх балот, звязаная са згадкамі старажытнагрэчаскага гісторыка Герадота. На месцы цяперашняга Палесся сапраўды было мора, доказам чаго служаць залежы калійнай солі і вапняку, але тое было мільёны гадоў таму.-0-
* Яшчэ больш цікавых відэа любімых блогераў глядзіце на партале VIDEOBEL.BY.