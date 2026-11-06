Мора Герадота на Палессі - міф ці праўда?

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 6 ноября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:41 Более 11,2 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Беларуси Экономика
10:41 ГПК: выезда в ЕС ожидают более 1,7 тыс. грузовых и 195 легковых авто Общество
10:39 Участие Беларуси в Китайской выставке импорта - пример всепогодного сотрудничества - Минкоммерции КНР Экономика
10:38 Мультимодальный железнодорожный терминал открылся в "Великом камне"  Экономика
10:30 Беларусь и Россия обсудили обеспечение безопасности границ Союзного государства Общество
10:28 Из детского увлечения - в дело жизни: как белоруска создала блог о помощи животным Общество
10:06 Житель Нью-Джерси сорвал джекпот лотереи размером $847 млн Калейдоскоп
09:51 Боеприпасы и костные останки не менее четырех человек обнаружил на своем участке житель Светлогорска Регионы
09:46 Более 1,6 млн рублей недоплатила в бюджет столичная фирма, поставлявшая отопительное оборудование Регионы
09:30 Пинчук забросил дебютную шайбу в НХЛ Спорт
09:20 Парламент Парагвая не смог рассмотреть отставку президента из-за отсутствия кворума В мире
09:19 МВД приостановило расходные операции по 70 счетам за сутки после звонков о мошенниках Общество
09:12 Зачем будущим блогерам нужно два года отработать в государственных медиа? Ответила декан журфака БГУ Общество
08:59 Таможенный контроль выявил у пассажирки поезда в 17 раз больше денег, чем она заявила Общество
08:51 Футболисты "Гомеля" примут "Арсенал" на старте 28-го тура чемпионата Беларуси  Спорт
08:28 Белорусы сыграют с албанцами в квалификации ЧМ по мини-футболу Спорт
08:18 Сначала было слово. Эксперт о значении Минской международной конференции по евразийской безопасности  Общество
08:15 Названа причина обвала ледника, унесшего жизни 17 альпинистов в Кабардино-Балкарии В мире
08:00 "Лазурный-Ривьера": стартовали продажи коммерческих площадей в "Минск-Мире". Выгода 15% до конца ноября Общество
07:49 Астронавты Менон и Кутрик вернулись на борт МКС после работ в открытом космосе В мире
07:48 Каким будет выпускник журфака нового поколения, рассказала декан факультета Общество
07:29 С чем связана военная активность у границ Беларуси? Мнение эксперта Общество
07:17 Хоккеисты минского "Динамо" на выезде встретятся со "Спартаком" Спорт
07:14 Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 6 ноября Общество
07:00 Главные новости за 5 ноября Общество
00:59 На Солнце произошла сильная вспышка класса М Калейдоскоп
00:47 Трамп: РФ и США близки к договоренностям по Украине и безопасности в Европе В мире
00:41 Президент Израиля объявит имя претендента на пост премьера 8 ноября В мире
00:26 Акции Tesla и SpaceX упали на 15% после победы демократов В мире
00:04 Избирком Сербии утвердил результаты парламентских выборов В мире
Все новости
Все новости

Мора Герадота на Палессі - міф ці праўда?

Опубликовано:

Логотип БелТА
Калейдоскоп
06 ноября 2026, 08:40

Мора Герадота на Палессі - міф ці праўда?

Новости темы "Блогеры на VIDEOBEL.BY "
Первая помощь для аиста. Историю спасения птицы рассказала блогер
Как создать уют в деревне: современная кухня своими руками!
6 лістапада, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Ці існавала мора Герадота ў Беларусі на самай справе? Ігар Гайкевіч, вядомы пад псеўданімам Дзед Янкель, на партале VIDEOBEL.BY распавёў пра гісторыю загадкавага воднага масіву, які, паводле старажытных крыніц, знаходзіўся на тэрыторыі Палесся.
Свой аповед блогер пачаў з легенды пра шведскага караля Карла XII. Нібыта той падняўся на вежу пінскага кляштара і, убачыўшы бясконцае Палескае мора, пад уражаннем ад гэтага напісаў на муры лацінскі выраз Non plus ultra - "Далей некуды" (у сэнсе "край свету").  
"Герадот яшчэ ў V ст. да нашай эры апісваў вялізны водны масіў, які знаходзіўся на тырыторыі сучаснага Палесся. Таксама ў некаторых крыніцах згадваецца "мора сарматаў", ці "балота сарматаў". Персідскі цар Дарый I, які хадзіў у паход на землі сарматаў, таксама сутыкаўся з гэтым морам", - распавёў Ігар Гайкевіч. Разам з тым звесткі пра так званае мора Герадота можна знайсці і ў працах больш сучасных аўтараў, такіх як Юзаф Крашэўскі і Адам Кіркор, а таксама на мапах Джакама Гастальдзі і Герарда Меркатара.

Ад маштабных гістарычных фактаў - да больш лакальных. Існуе легенда пра паходжанне назвы палескай вёскі Букча. Ёсць меркаванне, быццам тапонім утвораны ад слова "бухта". Нібы раней там было вялізнае возера і вёска ўзнікла на месцы бухты. Яшчэ кажуць, што бывалі выпадкі, калі ў полі каля вёскі знаходзілі вялізныя якары. 

Мора Герадота - гэта метафарычная назва палескіх балот, звязаная са згадкамі старажытнагрэчаскага гісторыка Герадота. На месцы цяперашняга Палесся сапраўды было мора, доказам чаго служаць залежы калійнай солі і вапняку, але тое было мільёны гадоў таму.-0-

* Яшчэ больш цікавых відэа любімых блогераў глядзіце на партале VIDEOBEL.BY.
Теги
Беларусь
Новости рубрики Калейдоскоп
Скриншот видео Abc7NY Житель Нью-Джерси сорвал джекпот лотереи размером $847 млн
Фото из архива На Солнце произошла сильная вспышка класса М
Первая помощь для аиста. Историю спасения птицы рассказала блогер
Фото Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси В Беларуси определили растение 2027 года
Елена Смык "Нет ничего приятнее, чем поделиться частичкой своего труда": побывали в гостях у "королевы закаток"
Фото ТАСС В Лондоне открылся крупнейший в Великобритании магазин по вселенной "Гарри Поттера"
  • Главная
  • Мора Герадота на Палессі - міф ці праўда?
    • Главное
    Лукашенко ориентирует на строительство по стране небольших ферм по откорму КРС мясных пород
    Лукашенко подписал распоряжение о награждении юбилейной медалью к 30-летию ВНС
    Более 11,2 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Беларуси
    Мультимодальный железнодорожный терминал открылся в "Великом камне" 
    Топ-новости
    Главные новости за 5 ноября
    Лукашенко: нынешнее поколение должно предложить молодежи модель для движения вперед
    "Здесь курорт". Лукашенко оценил перемены в хозяйстве, где сам раньше работал
    Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиакомплексам объявлен учебный год в ВС
    "Абсолютно верный посыл". Немецкий бизнесмен о словах Лукашенко о всеобщей усталости от конфликта в Украине
    Хранители белорусских традиций. "Скарбница" отмечает 50-летний юбилей
    Место, где каждый может быть собой: "Инклюзивным кофейням" в А1 уже 6 лет
    Пловец Машлякевич стал бронзовым призером юношеских Олимпийских игр
    МИД Беларуси прокомментировал отказ Канады выдавать визы белорусским спортсменам
    Почему Запад сознательно жертвует Украиной? Мнение военного аналитика
    Беларусь заинтересована в совместных проектах с Лаосом в экономической сфере
    Главы МИД, министры обороны и секретари совбезов стран ОДКБ встретятся в Москве 10 ноября
    Уехала из столицы, завела волков, павлинов и начала делать мебель на заказ - история одной белоруски
    Отвоевали жизнь. Подробности спасения малыша с патологией диафрагмы в РНПЦ детской хирургии
    "Помощь безнадзорным животным и сотрудничество со спецучреждениями". Молодежный совет об итогах работы
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    погода погода
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.