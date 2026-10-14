14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из первых монет, выпущенных монетным двором США во времена президентства Джорджа Вашингтона, продана на аукционе почти за $2,93 млн, сообщает РИА Новости.
"Монета в пять центов 1792 года была продана на аукционе Heritage. В ходе торгов этот великолепный экземпляр из коллекции Рональда Фирмана прошел через 66 ставок и достиг рекордной цены в $2,928 млн", - говорится в сообщении аукционного дома.
Как указывается, торги состоялись 8-9 октября. При этом данная монета названа одной из самых исторически значимых в американской нумизматике.
Прежний рекорд аукциона для монет аналогичного достоинства, установленный в 2013 году, был перекрыт более чем в два раза.
Исполнительный директор аукциона Тодд Имхоф назвал этот результат "достойным места данной монеты в высшем эшелоне американской нумизматики".
В центре монеты отчеканен бюст Свободы, вокруг которого на английском языке написаны слова "Свобода - родительница науки и промышленности". Внизу написан год выпуска - 1792.-0-
Калейдоскоп
14 октября 2026, 00:58
Монету времен Вашингтона продали на аукционе за $2,93 млн
Фото аукциона Heritage
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