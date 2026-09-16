Мировой рекорд по сборке кубика Рубика одной рукой установил 13-летний китаец 

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тринадцатилетний китаец Чэнь Чжэнь установил мировой рекорд по сборке кубика Рубика одной рукой, сообщает китайское издание People's Daily Online.



На турнире Wuhu Open 2026 в провинции Аньхой подросток первым в мире показал среднее время 6,99 секунды в дисциплине "сборка кубика Рубика 3x3x3 одной рукой". "13-летний Чэнь Чжэнь из Китая стал первым человеком, установив мировой рекорд со средним временем 6,99 секунды и невероятным результатом в 6,12 секунды на турнире Wuhu Open 2026", - говорится в материале.



В пяти попытках Чэнь Чжэнь показал такие времена: 7,27, 7,07, 6,12, 9,48 и 6,64 секунды. При расчете среднего лучший и худший результаты не учитывают - именно так и вывели рекордные 6,99 секунды.-0-