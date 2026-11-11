Международная команда палеонтологов описала новый вид доисторического гигантского грызуна





Ученые из канадского университета Макгилла, Департамента минеральных ресурсов Таиланда и научно-исследовательских институтов Франции изучили окаменелости млекопитающего, найденного в провинции Краби в Таиланде. Используя семь различных методов оценки массы тела по размерам зубов ископаемых останков, исследователи определили, что это животное весило приблизительно 30 кг. Ученые отметили, что оно было вдвое крупнее других известных на тот момент сородичей. Они заявили: это открытие свидетельствует о том, что эволюционная история крупных грызунов гораздо древнее, чем считалось ранее, и имеет более широкую географию.





Один из авторов отметил, что крупнейшими грызунами на планете в настоящее время являются капибары. И хотя эти гиганты в основном эволюционировали в Южной Америке, последнее открытие указывает на то, что Юго-Восточная Азия также сыграла важную роль в ранней эволюционной истории крупных грызунов.-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная команда палеонтологов описала новый вид гигантского грызуна, жившего примерно 34 млн лет назад, сообщает Агентство Анадолу.