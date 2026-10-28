Лучший сухоцвет на зиму: советы по выращиванию кермека от Кирилла Кветки

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Веточки засохнут, а соцветия останутся. Какой сухоцвет посадить на даче, чтобы радовал цветом не только летом в огороде, но и зимой в вазе, на портале VIDEOBEL.BY
рассказал блогер Кирилл Кветка.
Самый лучший сухоцвет, по мнению блогера, это кермек, его еще называют статицей, лимониумом и даже бессмертником. Букет из этого сухоцвета может простоять несколько лет без изменений.
Кермек - однолетник, выращивается через рассаду, а цветет до самых заморозков. Уход за ним несложный: растение неприхотливо, любит солнце, умеренный полив и подкормки.
"Сразу предупреждаю, что листья рассады кермека очень похожи на одуванчик, чтобы вы по весне его не вырвали, думая, что сорняк, - отмечает молодой человек. - Цветы бывают белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми. Веточки засохнут, потемнеют, а вот соцветия останутся без изменений. Берите на заметку, чтобы выращивать в следующем году".-0-
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