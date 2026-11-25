25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие декоративные травы превратят дачу в уютный уголок, на портале VIDEOBEL.BY рассказал блогер и садовый энтузиаст Кирилл Кветка.
Кирилл посоветовал обратить внимание на паникум. Это однолетнее растение, но можно легко собрать его семена и повторно высеять в следующем году. Молиния голубая и пинесетум в тандеме создают беспроигрышный вариант для ландшафтного дизайна.
Из мискантусов может получиться стильная живая изгородь. Блогер также рекомендует присмотреться к разным сортам проса. Украшением участка может стать и щучка дернистая. Ковыль подойдет для высаживания в декоративные кашпо.
Самой неприхотливой среди всех Кирилл Кветка назвал овсяницу. С нее он советует начать коллекцию декоративных трав. Привлекает внимание молиния тростниковая, чьи метелочки вырастают до 3 м и очень стойкие во время непогоды.
По словам блогера, большинство из этих декоративных трав - многолетние, зимостойкие и, что особенно важно, не агрессоры.-0-
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