29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как обустроить современный курятник, который не требует ежедневного сложного ухода и подойдет даже новичкам, на портале VIDEOBEL.BY рассказала блогер Елена Никитенок.
По словам Елены, раньше кур она видела только издалека, но после переезда с супругом в деревню пара решила завести птицу, чтобы дома всегда были свежие яйца. При строительстве придерживались главного принципа: простота в использовании. Поэтому в курятнике предусмотрели удобные технические решения.
Помимо насестов, в курятнике оборудованы гнезда с яйцесборниками. Благодаря такой конструкции яйца сбрасываются в специальный отсек и остаются целыми.-0-
* Больше видео с любимыми блогерами смотрите на VIDEOBEL.BY.