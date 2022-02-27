Кто здесь самый смешной? Эти фото доказывают, что собаки больше всего заслуживают этого звания

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие люди заводят себе собак для того, чтобы они оберегали дом или стали верными друзьями для своих хозяев, однако есть еще один не менее важный критерий.

Пушистые питомцы могут не только уберечь своего любимого хозяина от беды, но и развеселить. Пользователи Reddit поделились фотографиями забавных мордочек собак, сделанными в самый подходящий момент.

Эти фотографии сразу же отвечают на вопрос - кто здесь самый смешной? Кроме того, снимки доказывают, что собаки больше всего заслуживают этого звания.-0-

Фото Reddit

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