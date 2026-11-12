Кружево, бусины и умелые руки. Мастер-класс по созданию элегантного чокера

Далее делаем два обвеса из бусин диаметром 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм и нанизываем на нить по формуле "3-3-2-1-2-3-3 шт. // 4-6-8-10-8-6-4 мм". Также делаем два обвеса по формуле "4-4-3-1-3-4-4 шт. // 4-6-8-10-8-6-4 мм". Фиксируем симметрично готовые нити бусинами на расстоянии 8 см от центрального элемента по две разные нити на каждую сторону. Чокер готов.
Чтобы сделать чокер еще оригинальнее, можно изменить подвеску на кабошоне. Для этого разгибаем петельку, на которой держалась бусинка, и меняем ее на более длинную подвеску, которую тоже можно сделать самостоятельно.
Для сборки подвески нужно взять два пина (соединительный элемент, тонкий металлический стержень. - Прим. БЕЛТА) и бусины разного размера. Сначала две бусины набираем на один пин, загибаем его под прямым углом и убираем длину, оставляя один сантиметр длины. Круглогубцами превращаем пин в петельку. Ее соединяем со вторым пином. Оставшиеся бусинки нанизываем на второй пин и в конце также делаем петельку. Готово!-0-
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