Коза-кормилица, ушастый нянь и сиротки: как на ферме под Молодечно спасают диких косулят

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Блогер Анастасия Чернявская на портале VIDEOBEL.BY рассказала истории косуль, которые оказались у нее на попечении. Одних животных после выхаживания удается вернуть в природу, а другие все равно остаются у людей.



Анастасия Чернявская - хозяйка агроусадьбы под Молодечно. На ферме у нее живут не только домашние животные, но и дикие: верблюды, страусы, зайцы, косули. Все животные по-разному попадают на попечение к Анастасии. Блогер рассказала истории своих косуль.



"Косуля Тишка попал к нам новорожденным, его нашли в лесу грибники. Это один из самых моих нелюбимых способов попадания к нам малышей, новорожденных. Мы купили козу Белоснежку, которая стала кормилицей многим косулям и зайчатам, которые к нам попали на выращивание", - рассказала Анастасия.



Тишка рос, подружился с собаками хозяйки, особенно с Умкой, который стал настоящим "ушастым нянем" для косуленка. Когда пришло время выпускать Тишку в лес, косуленок доверчиво подошел к чужим собакам и чуть не погиб. Малыша забрали, вылечили и оставили жить на ферме.



Еще одну новорожденную косулю на выкармливание привезла в усадьбу служба природоохраны: в колхозе косили траву, и малышка практически попала под косилку трактора, ей повредили ножку. Животное выкормили козьим молоком, полечили и выпустили в природу, так как оно не поддавалось приручению и поэтому имело все шансы выжить на воле.



Косулю Ласку нашли на кладбище. Строители, которые делают памятники, привезли ее к Анастасии обессиленной. И снова на помощь пришла коза Белоснежка! После выздоровления Ласка успешно прошла период одичания и была выпущена в природу.

"Не у всех есть возможность вернуться в природу, но если шансы есть, мы стараемся воспользоваться ими и подарить животным путевку на свободу!" - рассказала блогер.-0-



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