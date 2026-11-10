Когда в печи особенно вкусно: деревенский рецепт курицы с овощами

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Как приготовить настоящий деревенский ужин? Только в печи! На портале VIDEOBEL.BY
блогер Елена Никитенок рассказала, как готовит домашнюю курочку с овощами.
В холодное время года Елена и ее муж, которые переехали из города в деревню и сейчас там ведут хозяйство, часто разжигают настоящую русскую печь. И не только для обогрева, но и для того, чтобы готовить в ней еду. В своем новом видео блогер показала, как запекает курочку с овощами.
Для приготовления вкусного и быстрого ужина понадобятся курица (у Елены - домашняя), картошка, морковка, лук и болгарский перец. Овощи можно нарезать произвольно - кубиками или кусочками, значения не имеет. Посолить, поперчить и переложить в утятницу. "В качестве специй я добавлю зелень сельдерея, она такая ароматная. Выращиваю и сушу сама. Также добавим кориандр, - рассказывает блогер. - Потом все перемешиваем, чтоб специи равномерно распределились. Овощи снизу как подушка, а сверху выкладываем порезанную на кусочки курочку".
Готовить блюдо совершенно несложно, утверждает Елена: "Просто ставим утятницу в печь и забываем на несколько часов. Простой деревенский ужин готов".-0-
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