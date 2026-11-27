27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем отличается зимовка в сельском доме с двумя печами от жизни в квартире с центральным отоплением, на портале VIDEOBEL.BY рассказала блогер Елена Никитенок.

В сезон холодов в домах с централизованным отоплением греют батареи. Сельчане же сами решают, когда начинать собственный отопительный период. Елена с супругом живут в маленькой деревне, где нет тепловых сетей и газа. Свой дом они отапливают двумя печами. Одна из них - чугунная. Она очень быстро нагревается и хорошо отдает тепло. Но есть у нее недостаток: быстро остывает.

Пользуется семья также малой русской печью из кирпича. Нагревается она очень долго, но потом около двух суток остается теплой. Удобна эта печь не только тем, что обогревает дом. В ней можно готовить еду. Блюда из печи получаются невероятно вкусными. Пользуется семья также малой русской печью из кирпича. Нагревается она очень долго, но потом около двух суток остается теплой. Удобна эта печь не только тем, что обогревает дом. В ней можно готовить еду. Блюда из печи получаются невероятно вкусными.





"Вот так зимуем в деревне. Надо заготавливать дрова и ими топить. Но в этом есть своя прелесть", - поделилась блогер.-0-





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