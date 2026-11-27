27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем отличается зимовка в сельском доме с двумя печами от жизни в квартире с центральным отоплением, на портале VIDEOBEL.BY рассказала блогер Елена Никитенок.
В сезон холодов в домах с централизованным отоплением греют батареи. Сельчане же сами решают, когда начинать собственный отопительный период. Елена с супругом живут в маленькой деревне, где нет тепловых сетей и газа. Свой дом они отапливают двумя печами. Одна из них - чугунная. Она очень быстро нагревается и хорошо отдает тепло. Но есть у нее недостаток: быстро остывает.
"Вот так зимуем в деревне. Надо заготавливать дрова и ими топить. Но в этом есть своя прелесть", - поделилась блогер.-0-
* Больше видео с любимыми блогерами смотрите на VIDEOBEL.BY.