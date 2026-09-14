Китайские ученые воссоздали карту древнего суперконтинента, существовавшего 550 млн лет назад

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Китайской академии геологических наук реконструировали облик Гондваны - древнего суперконтинента, существовавшего порядка 550 миллионов лет назад, информирует "МИР24"





Благодаря обнаружению ранее неизвестных фрагментов земной коры его площадь теперь оценивается в 80% всей суши планеты.





Специалисты проанализировали более 25 тысяч образцов магматических пород и с помощью искусственного интеллекта выявили погребенные участки коры в Азии, Европе и Северной Америке. Ранее считалось, что Гондвана занимала около 64% суши, пишет Daily Mail.





По мнению ученых, масштабы суперконтинента могли влиять на Кембрийский взрыв, произошедший около 541 миллиона лет назад, а также на глобальные изменения уровня океана, состава атмосферы и процессов в мантии.-0-