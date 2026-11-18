18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кембриджский словарь английского языка назвал прилагательное "человеческий" (human) словом 2026 года. Об этом говорится на сайте словаря.





"На протяжении всей истории прилагательное "человеческий" относилось к людям, в отличие от животных и богов, а в последнее время, и машин. Это прилагательное также означает что-то созданное людьми или характерное для них, в отличие от искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.





Слово human в английском языке все чаще используется в словосочетаниях, например, human-written ("написано человеком"), human-generated ("сгенерировано человеком"), human-made ("сделано человеком"), чтобы подчеркнуть, что работа проделана человеком, а не ИИ.





Член правления издательства Cambridge University Press Франческа Вудворд также отметила, что в эпоху стремительного развития ИИ и на фоне тревожных прогнозов это слово как нельзя лучше отражает "дух времени".-0-