29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди самых дорогих объектов русского искусства, проданных на торгах Американским аукционным домом, были картина мариниста Ивана Айвазовского "Пушкин на берегу моря", а также несколько изделий Фаберже, которые были проданы за рекордную стоимость. Об этом сообщает РИА Новости





"Нашим первым крупным достижением стала продажа картины Ивана Айвазовского "Пушкин на берегу моря", которую Heritage Auctions продал 13 октября 2007 года за $1,613 млн", - сказал директор по русскому искусству аукционного дома Ник Николсон.





"Еще одним заметным лотом русского искусства стала императорская рамка для фотографии фирмы Фаберже в форме яйца из бовенита с золотой оправой, эмалью и бриллиантами, проданная 17 мая 2024 года за $750 тыс. На тот момент этот результат был объявлен мировым аукционным рекордом для рамок фирмы Фаберже", - добавил он.





Другой рекорд изделий фирмы Фаберже также был установлен на торгах Heritage Auctions. В мае 2025 года с молотка ушел позолоченный серебряный сервиз для пунша Фаберже с эмалью работы Федора Рюккерта. Он также был продан за $750 тыс., что стало рекордом для этого типа изделий Фаберже.





Кроме того, в декабре 2025 года аукционный дом продал две картины русского художника Бориса Григорьева за $550 тыс. и $450 тыс.-0-