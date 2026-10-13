Какое на вкус страусиное яйцо и сколько человек им можно накормить?

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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько человек можно накормить одним страусиным яйцом и что оно напоминает по вкусу, на портале VIDEOBEL.BY рассказала блогер и хозяйка агроусадьбы Анастасия Чернявская.На необычной ферме Анастасии в деревне Тивидовка Молодечненского района живут лошади, пони, коровы, верблюды, лама, свинки, овцы, козы, гуси, куры, утки, аисты и даже семья африканских страусов.По словам Анастасии, чтобы заходить в вольер к страусам, нужно иметь смелость и быть немного беспечным, поскольку эти птицы очень ревностно охраняют свою территорию, особенно во время брачного периода. У страусов очень сильные ноги с двумя когтями, именно ими они могут сильно ранить человека.Хозяйка усадьбы рассказала, чем отличается яйцо страуса от куриного. Во-первых, размерами - оно тяжелее и больше куриного примерно в 20-30 раз и может достигать 2,4 кг. Одно страусиное яйцо по своему объему и питательности заменяет от 20 до 25 куриных. По вкусу же яйцо страуса напоминает гусиное. Накормить им можно целую команду! А во-вторых, у него очень твердая скорлупа. Поэтому разбить его еще нужно постараться.-0-