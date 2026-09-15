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Как вырастить вкусный виноград в белорусском климате. Четыре совета

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Калейдоскоп
15 сентября 2026, 13:00

Как вырастить вкусный виноград в белорусском климате. Четыре совета

Изменение климата, кропотливый труд селекционеров и энтузиазм садоводов доказали: на белорусской земле можно успешно выращивать виноград. На какие сорта следует сделать ставку и как сохранить лозе здоровье - рассказываем.

Ягодка высшего сорта

За последние годы виноградный ассортимент в нашей стране пополнился как зарубежной классикой, так и уникальными отечественными новинками. Среди самых распространенных и любимых дачниками сортов лидером остается "зилга". Эта лоза способна выдерживать суровые морозы, сохраняя урожай темно-синих ягод. Огромной популярностью пользуется и сверхранний столовый сорт "алешенькин", который ценят за крупные грозди и сладкие янтарно-желтые ягоды. Для любителей мускатного шлейфа и плотной хрустящей мякоти "супага". Для домашнего виноделия на белорусских участках прижились венгерские технические сорта "кристалл" и "бианка", из которых получаются легкие сухие вина высокого качества.

Особую гордость вызывают сорта отечественной селекции, выведенные учеными Института плодоводства специально под капризы нашего климата. Настоящей визитной карточкой стал "минский розовый" - универсальный и очень зимостойкий сорт, чьи темно-розовые ягоды созревают в начале сентября и обладают земляничным послевкусием. Для создания насыщенных домашних красных вин белорусские виноградари создали сорт "космос", который отличается стабильной урожайностью и высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям.
А в прошлом году копилка отечественных достижений пополнилась уникальным столовым сортом "мускат минский". Этот виноград уже успел стать мечтой многих садоводов благодаря своей стойкости: его ягоды не склонны к растрескиванию от осенних дождей, а созревшие грозди могут оставаться на кустах до месяца, сохраняя идеальный товарный вид и накапливая изысканный мускатный аромат. Не меньшего внимания заслуживает и технический сорт "лорэд", созданный специально для производства красного столового вина высокого качества.

Популярны у садоводов и гибридные формы крупноплодного столового винограда приватной селекции. Настоящим хитом в этом списке выступают работы селекционера-любителя В. М. Калугина, эта линейка славится рекордными размерами ягод и гроздей, высокой силой роста и хорошим накоплением сахара.

"Жар-птица" - ультраранняя столовая гибридная форма селекции А. А. Голуба. "Мякоть" - хрустящая с мармеладным или легким фруктовым оттенком. "Басанти" - с послевкусием персика, сверхранний (дает плоды уже в первой половине августа) и очень перспективный столовый сорт селекции А. В. Бурдака. "Краса балок" селекции В. Е. Романчукевича, сверхранний сорт со стопроцентным вызреванием лозы. "Смарагд" - ранний столовый сорт селекции Н. П. Вишневецкого.  

Осенняя забота

Сентябрь для белорусского виноградаря - месяц контрастов, когда радость от сбора урожая сменяется заботой о будущем всей плантации. Именно сейчас закладывается основа здоровья лозы на следующую весну. В этот ответственный период важно не упустить ключевые агротехнические моменты, ведь капризная осенняя погода не прощает ошибок, утверждает Владимир Устинов, старший научный сотрудник отдела селекции плодовых культур РУП "Институт плодоводства" НАН Беларуси:

- Сейчас мы должны переключить все внимание с роста куста на вызревание его древесины. Лозе нужны покой и калийное питание. Обязательно проведите чеканку, удалив верхушки побегов, и полностью исключите азотные удобрения. Если куст перегружен урожаем, не бойтесь пожертвовать частью недозрелых гроздей: лучше недобрать пару килограммов ягод сегодня, чем потерять весь куст из-за зимних морозов завтра.
Старший научный сотрудник отдела селекции плодовых культур РУП "Институт плодоводства" НАН Беларуси Владимир Устинов

Помимо чеканки побегов, в сентябрьский календарь работ обязательно входит регулярный осмотр созревающих гроздей. В этот период виноград уязвим для оидиума и гнилей, но использовать тяжелую химию уже запрещено. Защитить ягоды помогут безопасные биопрепараты или раствор марганцовки. Также к концу месяца садоводам необходимо постепенно сводить на нет все поливы, чтобы избыток влаги в почве не спровоцировал растрескивание спелых плодов. Завершается сентябрь финальным сбором средних сортов и подготовкой виноградника к первому профилактическому осеннему опрыскиванию после листопада.

Главные враги лозы

Милдью (ложная мучнистая роса) атакует в сырую и прохладную погоду. На верхней стороне листа появляются желтые "маслянистые" пятна, а на нижней - белый пушистый налет. Ягоды синеют, сохнут и опадают. Помощь: до цветения и по "гороху" обрабатывайте системными препаратами ("Ридомил Голд", "Ордан"). Если ягоды уже созревают, используйте медьсодержащие средства или биопрепараты ("Фитоспорин").

Оидиум (настоящая мучнистая роса) любит жару и застой воздуха. Листья и ягоды покрываются серым налетом, будто присыпаны пеплом или мукой. Появляется резкий запах тухлой рыбы, а созревающие ягоды лопаются. Лучшее средство от оидиума - препараты на основе серы ("Тиовит Джет") и системники ("Топаз", "Скор", "Фалькон"). Во время созревания урожая химию применять нельзя - опрыскивайте кусты марганцовкой или пищевой содой.

Четыре совета:

·      Дайте лозе дышать. Вовремя выламывайте лишние зеленые побеги и пасынки. Куст должен хорошо продуваться ветром и освещаться солнцем.
·      Поливайте правильно. Полив - строго под корень.
·      Защищайте вовремя. Самая важная обработка - прямо перед цветением винограда. Сделайте баковую смесь (например, "Ридомил Голд" + "Топаз"), чтобы защитить лозу сразу от двух грибков.
·      Осенняя гигиена. Никогда не оставляйте опавшую листву под кустами на зиму. Сгребайте ее и сжигайте, так как именно в ней зимуют споры болезней.

К слову, первое письменное упоминание о винограде на наших землях относится к началу XI века и зафиксировано в уставных документах об основании Туровской епархии, где среди прочих владений официально перечислялись действующие "винограды". Именно туровские монахи первыми столкнулись с капризами северного климата и составили первую инструкцию по обязательному укрытию лозы на зиму.

|Ольга Пролюк, газета "7 дней", фото автора и БЕЛТА.

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